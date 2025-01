❌PSIB-PSOE no anirà a Fitur. Som coherents i no hi anirem per a criticar el Govern de Prohens, que és l'únic que es pot fer

🤦🏻‍♂️L'única política turística decent ha estat no aixecar la nostra moratòria turística

💨Les promeses de Prohens en el debat de la comunitat s’han esfumat pic.twitter.com/hIFWPBuakm