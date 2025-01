La falta de Ozempic tiene en alerta a los diabéticos de Baleares, ya que cada vez que acuden a la farmacia para adquirirlos temen que les digan que se han agotado. Algunos pacientes, incluso los traen de otras comunidades autónomas; es importante tener en cuenta que sólo se puede conseguir con receta médica. Desde los colegios de Médicos y de Farmaceúticos de Baleares hacen un llamamiento a la calma, puesto que si no hay disponibilidad de Ozempic sí la hay de otros fármacos similiares, que cumplen las mismas funciones.

El presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carles Recasens, explica que el Ozempic se ha popularizado por su uso cómo fármaco para adelgazar. En este punto, precisa que la obesidad también es una enfermedad, por lo que es lícito que se les prescriba este fármaco. Preguntado por si hay facultativos que lo prescriben por cuestiones estéticas, asegura que desde el Colegio de Médicos de Baleares no tienen constancia.

Emma Suárez, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos, añade que los problemas de abastecimiento de este fármaco contra la diabetes comenzaron en 2023 y asegura que no han ido a más. «Actualmente en Baleares, al igual que en el resto de España, nos encontramos con medicamentos que faltan debido a que el titular de autorización de comercialización realiza una distribución controlada por existir unidades limitadas, como son los medicamentos análogos del GLP-1 para el tratamiento de la diabetes, otros antidiabéticos como son las insulinas, o el medicamento de triple terapia combinada para la erradicación del Helicobacter pylori. De estos medicamentos en esta situación se reciben unidades, pero que son insuficientes», expone. No obstante, reitera el mensaje de tranquilidad, ya que cuando no hay unidades los médicos prescriben otros de características similiares.

Otros medicamentos con problemas

Ambos expertos precisan que el Ozempic no es el único fármaco con problemas de suministro. Suárez precisa que el CIMA (el centro de información online de medicamentos) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa que hay 796 presentaciones de medicamentos con problemas de suministro activo. En este punto, detalla que fundamentalmente afectan a algunas presentaciones de medicamentos para el TDAH, formas farmacéuticas de algunos analgésicos (paracetamol sobres efervescentes, ibuprofeno sobres efervescentes), medicamentos inyectables de uso hospitalario, etc.