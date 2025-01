Maysoun Douas es doctora en física, fue concejal de Más Madrid de 2019 a 2023, es experta en innovación y tecnologías, emprendedora y activista. Este viernes participa en el foro online organizado para la convivencia por la Fundación mallorquina Euroafrica, en el que hablará de diversidad y derechos fundamentales.

¿Qué temas abordará en su ponencia?

—Aportaré mi visión sobre el impacto de la migración en el sector privado. En concreto, del proyecto Eres, financiado por Google. Un laboratorio de nuevas narrativas en el que hemos analizado y hecho un diagnostico de las dificultades que encuentran las minorías a la hora de emprender. En total son doce retos para los que hemos desarrollado una herramienta para identificar la diversidad como un potencial a entender.

¿Qué ofrece esta herramienta?

—Genera un diálogo para atender mejor y crear servicios más trasversales y de mayor satisfacción. Por ejemplo, en el campo de los recursos humanos, la población migrante viene con mucha experiencia vital y profesional, pero muchas veces es difícil acreditar esa experiencia.

¿Qué conlleva ello?

—La población migrante no puede alcanzar un puesto de trabajo, mientras que las empresas achacan la falta de productividad a una falta de talento y de capacidad para atraerlo. Esto se podría resolver si fuéramos más comprensivos y tuviéramos en España unas políticas más adaptadas, en este sentido.

¿Y en el caso del emprendimiento?

—Sucede lo mismo, donde un migrante ve una oportunidad, una necesidad no cubierta que puede generar ingresos; pocas veces se ve como una necesidad real. En su lugar se ve como un pasatiempo, parece que fuera algo muy tierno pero con poco recorrido.

¿Por ejemplo?

—Hay muchos. Desde las carnicerías árabes a las peluquerías afro. Se interpretan muchas veces como proyectos anecdóticos.

Como mujer musulmana, ¿cree que ha tenido muchos obstáculos en su desarrollo profesional?

—Creo que todos hemos tenido obstáculos en nuestras vidas, al margen de que seamos o no parte de la diversidad. Empatizo con todas las personas que luchan para generar su espacio. Habré tenido las mismas dificultades que cualquier mujer que está en un ámbito donde hay más hombres, como son el de la innovación, la tecnología o la política. Creo que ahí falta mucho trabajo por hacer.

¿Hay que ser más empáticos?

—Los sesgos son los que limitan las oportunidades a tantas personas. Como minorías seguimos estando muy lejos y creo que foros como el de Euroafrica ayudan a generar puentes para unir los diferentes lados del mediterráneo. El cambio climático, por ejemplo, es algo que nos afecta mucho a todos y la movilidad urbana va a seguir siendo una realidad. No tenemos por qué pensar que las oportunidades son geográficas; las oportunidades solo son oportunidades.

Durante su ponencia también hablará de derechos fundamentales, ¿cómo cree que están en la actualidad?

—Hablo del tema desde un punto de vista nacional. En España, nuestra constitución respeta y promueve mucho los derechos fundamentales y civiles. Creo que no es tanto cambiarlos, sino ver como adaptar nuestra carta magna para dar acceso a diferentes realidad. A la hora de interpretar ciertos derechos, no se ha tenido en cuenta la evolución de la diversidad de la sociedad española y eso ha repercutido en el entendimiento privado de nuestras leyes. Deberíamos ser más críticos a la hora de entender la constitución para que todos tuviéramos derecho a los derechos y que su implementación fuera más justa. El problema está en cómo estamos aplicando la constitución, no en la constitución en sí.

¿Influyen los discursos de odio en esta limitación de oportunidades?

—Hay muchos componentes, pero no se puede dejar de lado que generar espacios de discordia no permite que las cosas fluyan. Se genera mucha polarización, que al final solo lleva a una deuda social hacia el futuro. En el momento que una persona es autosuficiente, genera riqueza, paga sus impuestos y emplea a otros, no debería ser distintivo de donde sea.

¿Qué papel juega el activismo en su desarrollo profesional?

—Al final aunque las causas sociales suelen asociarse con el puro activismo para mi son una cuestión de impacto social. Es decir, lo explico como partes separadas porque nos cuesta gestionar que un profesional se dedique a causas sociales. Estas causas son desatendidas por el sistema publico y privado y dejan sin atender las necesidades de ciertos colectivos. Como emprendedora al final lo que busco es que esta especie de justicia se restaure, generando espacios donde las personas sean atendidas sin tener en cuenta las cuestiones que le hacen salir del sistema. Creo que el compromiso social es algo que todo profesional tiene incorporado en su vida y que acaba desarrollando de una forma u otra.