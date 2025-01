🚧TALLS VIA DE CINTURA ELS VESPRES PER OBRES. ❌D'avui a dijous sentit Andratx d'autopista fins enllaç Inca. Sentit aeroport d'enllaç Ocimax fins enllaç Inca, desviant trànsit per glorieta Ocimax.

❌Dijous també tall sentit aeroport alçada Can Blau, desviant trànsit per rotonda. pic.twitter.com/cYfZEl90rs