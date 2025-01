La economía balear ha experimentado un año muy positivo en 2024 y con la llegada del nuevo año cabe preguntarse si continuará esta tendencia. La directora general de Economía y Estadística del Govern, Catalina Barceló, asegura que «Baleares seguirá creciendo en 2025. El Archipiélago mantiene una senda estable de crecimiento, lógicamente algo más moderada que en 2024. Este crecimiento será sostenido, pero probablemente más suave que en los años anteriores, ya que la recuperación post-pandemia llegó a su fin y la incertidumbre económica internacional podría restar dinamismo». El Goverb estima que la economía balear crecerá un 1,7 %, aunque Barceló matiza que «es una cifra tremendamente prudente y que es más que probable que mejore».

En este sentido, Pau A. Montserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Finances, considera que las previsiones económicas del Govern son «muy conservadoras» y resalta que la AIReF estima una cifra superior, del 2,4 %. 174Igualmente, en el proyecto de Presupuestos de 2025 el Govern proyecta un crecimiento del empleo balear del 1,3 % en 2025, cuando la AIReF maneja un crecimiento superior, del 1,8 % en términos de personas ocupadas de la contabilidad regional».

Barceló resalta que «la economía balear, que está muy vinculada al sector turístico, ha acelerado su crecimiento en el tercer trimestre de 2024 con una tasa que continúa aumentando y con más fuerza que el año anterior, situándose en el 3,2 %. Este ritmo es similar al de España y triplica la tasa en comparación con Europa». Respecto al turismo, señala que «continuará siendo crucial en 2025, con una apuesta por el crecimiento en valor más que en cantidad. De esta forma se impulsará el turismo sostenible y de calidad, como una forma de mejorar tanto la rentabilidad como la productividad; así como la calidad de vida de los residentes, todo ello sin olvidar los pilares medioambientales».

Preguntada por los sectores que más despuntarán, responde que todos crecen y destaca el fuerte dinamismo de los servicios. «Precisamente los servicios registran un incremento del 3,7 %, el cual se añade al crecimiento registrado el pasado año, que ya era alto: 3,2 %. Cabe destacar que este sector crece por encima del conjunto del Estado (3,6 %). Además, se da una cierta suavización de la construcción (0,7 %) y de la agricultura (1,8 %), aunque ambas mantienen tasas positivas». En cuanto a la industria y energía, registra una variación positiva del 1,2 %.

Recuperar la productividad

Un aspecto que ha marcado 2024 ha sido que la buena marcha de la economía no se ha reflejado al 100 % en las economías domésticas debido, principalmente a la pérdida de la productividad que se viene produciendo desde hace años. La directora general de Economía y Estadística del Govern reconoce que «tenemos que mejorar el PIB per cápita, como indicador tradicional de medida del bienestar, y para ello hay que recuperar la competitividad y mejorar la productividad sectorial. Por eso la productividad es uno de los retos estructurales del Govern. Implementando políticas relacionadas con la innovación, la digitalización, la formación o la mejora de infraestructuras, entre otras, aumentará esta ratio».

A su modo de ver, «la industria tecnológica (especialmente la relacionada con la digitalización de empresas) podría mejorar la eficiencia de sectores como el comercio, la construcción, la logística, el transporte o el turismo. Otro factor que puede contribuir al aumento de la productividad es la mejora de la educación y la formación, tanto a nivel universitario como profesional, para formar una fuerza laboral más competitiva y capaz de adaptarse a las necesidades del mercado moderno. También hay que fomentar la flexibilidad laboral, vinculada a la conciliación y la corresponsabilidad. Además, para que el sector empresarial de las Illes Balears tenga facilidades para fortalecerse y mejorar la productividad, se necesita menos burocracia y más simplificación y eficiencia por parte de la Administración. Y esto es lo que hemos hecho en la primera ley de simplificación».

En relación a la productividad, Monserrat subraya que «los precios del sector hotelero han aumentado claramente, sin que ello se deba a un avance relevante de la productividad, lastrada por la dificultad de encontrar mano de obra y costes laborales crecientes». A su modo de ver, «el modelo de negocio turístico hace difícil que se mejore la productividad del sector, que no requiere de trabajadores excesivamente cualificados ni ofrece experiencias turísticas de mucho más valor añadido que sus competidores que puedan justificar precios más altos.

Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas, añade que la clave de la evolución de la economía balear, «como siempre, estará en el turismo. Cada vez hay más turismo, cada vez se gasta más, pero no sé si Baleares está capacitado para mejorar mucho su productividad». En general, no cree que vaya a mejorar la competitividad, ya que «se tendría que modificar algo el mercado, habría que incrementar márgenes. El mercado es muy competitivo, el valor añadido respecto a otros destinos es el que es, así que es complicado».

Precios

El economista y profesor de la UIB, Pep Ignasi Aguiló, se centra en la inflación y avanza que, «en teoría, este año próximo tiene que ser el año en que los precios queden imbricados al nivel de los márgenes marcados por el BCE, es decir, por debajo del 2 %. Sin embargo, los gobiernos de muchos países miembros de la unión monetaria no están ajustando sus presupuestos (el caso de Francia es el más llamativo, aunque no el único), por lo que no hay que descartar que se retrase la senda de estabilidad establecida. Dicho en otras palabras, los incrementos de los precios tienen que moderarse, aunque existen importantes nubarrones que podrían revertir el camino seguido por el BCE».

En este punto, matiza que «puede haber precios de bienes concretos que pueden descender, aunque previsiblemente serán casos aislados. Tal vez los productos relacionados con la tecnología -como pueden ser los automóviles eléctricos- son los principales candidatos. Todo esto no es óbice para que el IPC continúe su trayecto al alza, aunque de forma más moderada, siempre y cuando los nubarrones mencionados se disipen».