Los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia reforzarán la Audiencia Provincial y otras salas para paliar la situación de atasco del órgano provincial, tanto en las secciones penales como en las civiles y también en la Sala de lo Contencioso del TSJIB, que es la que asume una mayor carga de asuntos.

La medida, aprobada ya por la Sala de Gobierno, supone la adscripción obligatoria de los cinco magistrados en comisión de servicios a distintas secciones de la Audiencia, sin relevación de funciones y sin retribución. En concreto, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez y el magistrado Álvaro Latorre, reforzarán las tres secciones de jurisdicción civil. Diego Gómez-Reino y Antoni Terrasa, harán lo mismo con las dos penales y la magistrada Felisa Vidal apoyará a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior. La medida, según el acuerdo estará en vigor mientras lo permita la carga de trabajo de la Sala del TSJIB, habitualmente descargada. Su principal función, una vez levantados los aforamientos está en los recursos de apelación contra sentencias de la Audiencia Provincial y el Tribunal del Jurado.

Ese carácter revisor condiciona en cierta medida el apoyo de los magistrados a la Audiencia ante el riesgo de que intervengan en asuntos que luego debieran revisar. Asimismo también se ocupa de sentencias en casación relativas a Derecho Foral Balear y de revisiones de laudos arbitrales, ambas bastante escasas. La situación de la Audiencia Provincial se ha complicado en los últimos años. En materia penal, el efecto de las macrocausas y distintas bajas de magistrados han provocado un atasco en los señalamientos similar en las dos secciones. Así, se han señalado ya juicios para el año 2028 en la Segunda y en la Primera, la pendencia es similar, solo que las causas no se señalan hasta que están en un plazo cercano para el juicio. Desde hace unos meses ambos órganos cuentan ya con sus plantillas al completo, de seis magistrados cada una de ellas, algo que no había sucedido en mucho tiempo. El refuerzo del TSJIB servirá para descargar asuntos como las revisiones de sentencias de juzgados de lo Penal, que luego no pasan al Tribunal Superior.

En materia civil, el aluvión de causas relacionadas con consumo, contratación de hipotecas o tarjetas de crédito también ha sobrecargado a las tres secciones civiles, que hasta entonces funcionaban con normalidad y suponen la mayoría de asuntos que abordan ahora. De ahí también se ha derivado un aumento en el tiempo de respuesta a pesar de algunas medidas de refuerzo ensayadas a lo largo de los últimos meses.