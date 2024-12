El Ministerio del Interior da por resueltos los problemas del registro de viajeros y ha decidido dejar de contestar los correos por el «gran volumen» que están recibiendo. El presidente de la asociación de agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, ha lamentado la decisión del departamento que lidera Fernando Grandes Marlaska, ya que «los problemas con la plataforma ses.hospedajes no están resueltos».

En este sentido, Fiol ha recordado tienen que meter una cuarentena de datos de los viajeros y ha recriminado que la plataforma se sigue colgando, por lo que tienen que iniciar de nuevo el proceso y les supone una «gran pérdida de tiempo». El representante de las agencias de viajes en Baleares ha destacado que algunos clientes se niegan a facilitar algunos de los datos requeridos, como los relacionados con el pago o su correo electrónico. «Al tener que dejar huecos en blancos en ses.hospedajes, la plataforma se bloquea», ha denunciado.

Ante esta situación, los agentes del sector turístico envían correos de forma constante al departamento de Interior que gestiona el registro de viajeros, por lo que este martes les han comunicado que «debido al gran volumen de correos recibidos en el buzón ses.hospedajes y de la imposibilidad de dar respuesta a todos en tiempo y forma, le informamos que no vamos a contestar a los correos que tenemos pendientes».

Iniciar el proceso de nuevo

No obstante, admite que el problema por el que nos reporta este correo no esté resulto y si es así, los afectados deben volver a «ponerse en contacto con nosotros, escribiendo un nuevo correo en el que detalle exactamente cuál es el problema o la duda y en el que nos indique información específica de su entidad para poder realizar las comprobaciones pertinentes (código de entidad registrada, CIF de empresa, correo electrónico, numero de documento de identidad del usuario, etc. dependiendo del caso)».

En el caso de que se trate de un error en la aplicación, los afectados deben repitir el proceso y enviar capturas de pantalla del proceso que realiza y del error que le devuelve el sistema. Además, debe indicar la fecha y la hora exacta en la que realiza la prueba para revisar el servidor y tener más información acerca del error.

Si las dudas tienen que ver con la normativa vigente, éstas se deben trasladar al departamento de normativa. El argumento que se da es que «ellos están mejor cualificados que nosotros para solventar su duda, al correo ses.normativa@interior.es para que le den una respuesta personalizada». Para terminar, pide disculpas por las molestias ocasionadas.