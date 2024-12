El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nuevo decreto de simplificación administrativa y el texto de corrección de las enmiendas de Vox que se introdujeron por un error del PP durante la votación en el pleno del 26 de noviembre. Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, esta mañana se ha celebrado un Consell de Govern extraordinario en el que se han aprobado ambos decretos, que entrarán en vigor este sábado, día en el que también entra en vigor la ley de simplificación administrativa.

Según Costa, las 34 enmiendas de los de Abascal aprobadas por error no entrarán en vigor en ningún momento ya que el decreto aprobado las revierte automáticamente. El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha resaltado que el contenido de ambos decretos, sobre todo el referente a las zonas inundables, se han negociado y consensuado con la mayoría de los grupos parlamentarios. Está previsto que ambos textos se debatan y convaliden la semana que viene en el Parlament con la abstención de la izquierda tras el compromiso del PP de hacer lo propio para que no se derogue la ley de memoria democrática.

El nuevo decreto de zonas inundables -«absolutamente necesario tras lo sucedido en Valencia a causa de la dana»- prohíbe la construcción de nuevas viviendas y equipamientos sensibles en zonas inundables, así como la legalización de viviendas fuera de ordenación que estén ubicadas en estas zonas. Sobre la posibilidad de hacer obras en viviendas que se encuentran en estas zonas, el conseller ha explicado que en el decreto no se incorpora esta posibilidad. No obstante, se permite hacer obras porque ya se recogió así en la tramitación parlamentaria de la ley de simplificación administrativa.

De este modo, los edificios que estén fuera de ordenación podrán hacer obras de reforma «puntuales» por cuestiones de salubridad pública o seguridad, pero el edificio, si está en zona inundable, continuará fuera de ordenación. El planteamiento inicial que hacía el Ejecutivo daba más margen, es decir, proponía permitir obras «más amplias, incluso de estructura», por lo que ha asegurado que se trata de una cesión del Govern. Por otra parte, se establece, por primera vez, ha resaltado Costa, los titulares de viviendas y edificaciones de cualquier tipo y, en general, los terrenos ubicados en zonas inundables, zonas de flujo preferente o áreas de prevención de riesgos de inundación, estarán obligados a comunicar esta circunstancia en caso de venta.

Al respecto el portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha avanzado que su partido apoyará el decreto ley de corrección de las 34 enmiendas de Vox incorporadas en la ley de simplificación administrativa del Govern. Los socialistas se abstendrán en el decreto ley de rectificación sobre la prohibición de construir en zonas inundables, de modo que se prohibirá construir, legalizar y realizar obras en las edificaciones situadas en estas zonas de riesgo, evitando así una legalización encubierta, ha detallado la formación en una nota.

Todo ello conducirá en el pleno del próximo martes al mantenimiento de la ley de memoria democrática, como ha aplaudido el portavoz socialista: «Hemos demostrado responsabilidad, porque no vamos a permitir que se rompa la convivencia en estas islas». Negueruela ha criticado a Vox por intentar chantajear al PP. «No le ha salido bien por la responsabilidad de la izquierda, en cuestiones que siempre había tenido consensos históricos como el catalán», ha aseverado. «Empezamos un camino de reconstrucción de políticas que el PP no debería haber pactado nunca con Vox, lo que deja claro que la ultraderecha no es de fiar y que reconstruimos el país que la ultraderecha se había imaginado en blanco y negro», ha concluido.