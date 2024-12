El sector del transporte discrecional ha reclamado hoy al Govern de Marga Prohens que asuma las competencias de AENA en la gestión del tráfico rodado en los aeropuertos de Baleares. Así lo ha expresado el presidente de la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT), Rafael Roig, al término de la Asamblea General celebrada por la entidad. Los transportistas hacen esta petición tras los desencuentros con el ente público a cuento de la entrada en vigor del cobro a sus vehículos por estacionar en el aeropuerto de Son Sant Joan. Una medida que AENA justificó alegando que «es lo más adecuado para vosotros (los transportistas) como usuarios y los pasajeros como cliente final».

Desde la FEBT y la Asociación de VTC ya calificaron en su día de «inadmisible» el cobro a los vehículos de transporte de viajeros. Desde el pasado 1 de noviembre, los vehículos deben afrontar el pago de 21 euros a partir de la primera hora en el primer aparcamiento, que es gratuita. Debido al relativamente reducido tráfico de pasajeros que existe en esta época del año, actualmente las esperas no son muy largas y, por tanto, los conductores no están pagando por una estancia prolongada. No obstante, Roig alerta de que en temporada alta las esperas pueden incrementarse significativamente, especialmente en el caso de los pasajeros británicos por el control de pasaportes. En ese caso, los transportistas tendrán que pagar unas cuantías por el aparcamiento que, advierten, acabarán repercutiendo en el cliente.

Roig ha transmitido esta petición al Govern en la tradicional comida que los transportistas han celebrado en el Restaurante de Binicomprat, en Algaida. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Viajeros (CONFEBUS), Rafael Barbadillo, que participó también en la asamblea, secundó la petición ante la presidenta balear y recalcó que «se trata de un coste más que los transportistas, lógicamente, tendrán que repercutir en el consumidor». Asimismo, manifestó compartir su indignación con el sector balear y su incomprensión ante la cerrazón de AENA. «No entendemos que nos quiera penalizar con una tarifa», ha señalado para añadir que los problemas de congestión que AENA pretende solucionar con esta medida «será mayor si los autocares dejan de ir al aeropuerto» por esta medida.

Por otro lado, la FEBT cifra en cerca de 400 profesionales el refuerzo que necesitaría el sector del transporte discrecional de viajeros y de mercancías para ofrecer «un buen servicio» en Baleares. En ese sentido, Barbadillo ha señalado que, «si bien el problema es generalizado en todo el país, es mucho más acentuado en Baleares». En ese sentido, señaló que se está negociaciones con el Ministerio de Defensa para facilitar la incorporación de profesionales del Ejército al sector del transporte una vez finalizada su labor como personal de tropa, a los 45 años de edad o antes si así lo deciden. «El Ejército había sido tradicionalmente una cantera para el transporte de mercancías y de viajeros».

Ayudas al sector

Por otro lado, el Govern anunció que ampliará las ayudas para la transformación de las flotas de transporte de viajeros y mercancías con la aportación de 1,13 millones de euros de ampliación a esta línea de subvenciones hasta llegar a los 9,8 millones. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha confirmado esta ampliación en la propia asamblea del sector.