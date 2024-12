Prohens señala a Abascal y le culpa de forzar la ruptura por interés y tacticismo

Marga Prohens señala a Santiago Abascal. La presidenta balear mira a Bambú, la sede de Vox en Madrid, y asegura que es allí donde se ha decidido «desestabilizar» a la Comunitat e impedir la aprobación de los Presupuestos. Prohens habla de chantaje, habla de exigencias inasumibles y habla de desestabilización y dice que quien lo ha provocado es un agente externo a Balears: la dirección nacional de Vox.

La presidenta compareció después de que el Govern decidiera retirar el proyecto de Presupuestos ante la imposibilidad de aprobarlos con Vox. Aseguró que se ha llegado a esta situación por la voluntad de actores políticos ajenos, que han planteado «exigencias inasumibles y chantajes inaceptables». «Por encima de un presupuesto está el interés general, la paz social y el respecto a la Constitución y al Estatut», añadió. «Se han sobrepasado en las negociaciones», añadió. Dijo que Vox da cada día un argumento nuevo «y negociar así, con agentes externos sin voluntad firme de llegar a un acuerdo, es complicado».

También habló del precio que ha tenido que pagar para sortear esta situación. Aseguró que el partido de extrema derecha ha «abocado» al Govern a corregir los errores del decreto con la izquierda «y pagar el precio» que ha puesto la izquierda, en referencia a la no derogación de la ley de memoria democrática. «Es un gran error estratégico por parte de Vox», opinó.

Prohens alejó la posibilidad de que haya elecciones anticipadas y dijo que su intención es seguir gobernando y negociando iniciativa por iniciativa con los distintos partidos. «Las elecciones no se anuncian, se convocan», dijo. «Nuestra responsabilidad es gobernar con tranquilidad, centralidad, dando estabilidad y cumpliendo el programa», añadió. «Mas allá de tacticismos y de posiciones de ventaja que pueda tener el Govern, debemos continuar gobernando», señaló, si bien reconoció que el sentir de las bases es otro, en referencia a la reunión de alcaldes.

A partir de ahí, lanzó un mensaje de tranquilidad y dijo que la prórroga de los Presupuestos no supondrá un problema para los ciudadanos. No afectará a las nóminas ni a la subida salarial ordinaria y sobre el dinero que se debe a los funcionarios tras la sentencia contra la congelación salarial anunció que se seguirá negociando. También se pagará la carrera profesional y se harán las modificaciones de crédito que hagan falta para garantizar el cumplimiento del programa Lloguer Segur.

Prohens contestó que mantendrá las medidas que se han aprobado a instancias de Vox, como el plan de elección de lengua, porque ha dado su palabra, pero también insistió en que, a partir de ahora, está liberada para cumplir solo el programa del PP.

«Yo no he pretendido que Vox comulgue con los postulados del PP y tampoco ellos pueden pretender que el PP comulgue con los postulados de Vox en cuestiones que son líneas rojas y que no están en los acuerdos programáticos», señaló. También lanzó este mensaje a la izquierda y dijo que tampoco aceptará chantajes de ellos porque los ciudadanos votaron mayoritariamente el programa del PP y rechazaron el que plantearon los partidos de la izquierda.