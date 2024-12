«Vox nos ha abocado a corregir estos errores con la izquierda y con el precio que ha puesto la izquierda. Es un gran error estratégico por su parte». La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido así a la decisión del PP de no apoyar la derogación de ley de memoria a cambio de que los partidos de izquierda se comprometieran a convalidar el decreto que corrige a su vez la ley de simplificación administrativa para eliminar las enmiendas de Vox y para prohibir la construcción en zonas inundables.

La presidenta ha comparecido después de que el Govern haya aprobado la retirada del proyecto de Presupuestos ante la imposibilidad de aprobarlos con Vox. Ha asegurado que su intención es seguir gobernado y negociando iniciativa por iniciativa con los distintos partidos y ha descartado por ahora cualquier adelanto electoral. «Las elecciones no se anuncian, se convocan», ha dicho. «Nuestra responsabilidad es gobernar con tranquilidad, centralidad, dando estabilidad y cumpliendo el programa. Es lo que hemos hecho en este año y medio», ha añadido. «Mas allá de tacticismos y de posiciones de ventaja que pueda tener el Govern, debemos continuar gobernando», ha añadido, si bien ha reconocido que el sentir de las bases es otro.

Ha asegurado que se ha llegado a esta situación por la voluntad de actores políticos ajenos, que han planteado «exigencias inasumibles y chantajes inaceptables». «Por encima de un presupuesto está el interés general, la paz social y el respecto a la Constitución y al Estatut», ha añadido. Ha señalado que pese al «ruido» provocado por algunos, el Govern ha sido «agente de estabilidad» y ha añadido que esyá en el Govern para resolver los problemas de los ciudadanos, «no para crear problemas nuevos».

A partir de ahí, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha dicho que la prórroga de los Presupuestos no supondrá un problema para los ciudadanos. No afectará a las nóminas ni a la subida salarial ordinaria y sobre el dinero que se debe a los funcionarios tras la sentencia contra la congelación salarial ha anunciado que se seguirá negociando. También se pagará la carrera profesional y se harán las modificaciones de crédito que hagan falta para garantizar el cumplimiento del programa «Lloguer Segur». Se mantienen las inversiones previstas con cargo a la ecotasa, el factor insularidad, los fondos europeas y canon de aguas.

Prohens ha anunciado que mantendrá las medidas que se han aprobado a instancias de Vox, como el plan de elección de lengua, porque ha dado su palabra, pero también ha insistido en que, a partir de ahora, está liberada para cumplir solo el programa del PP. «Yo no he pretendido que Vox comulgue con los postulados del PP y tampoco ellos pueden pretender que el PP comulgue con los postulados de Vox en cuestiones que son líneas rojas y que no están en los acuerdos programáticos», ha señalado. También ha lanzado este mensaje a la izquierda. Ha dicho que tampoco aceptará chantajes por su parte porque los ciudadanos votaron mayoritariamente el programa del PP y rechazaron el de la izquierda.

La presidenta ha señalado que estaba dispuesta a cumplir las demandas de Vox para aprobar los presupuestos, pero ha insistido en que «otros intereses que vienen de fuera de Baleares» han condicionado los presupuestos. «Unos presupuestos no me valen para romper las líneas rojas del PP», ha señalado. «Se han sobrepasado en las negociaciones y han puesto sobre la mesa cosas que no han estado nunca en discusión», ha añadido. Ha considerado que Vox da cada día un argumento nuevo «y negociar así, con agentes externos sin voluntad firme de llegar a un acuerdo, es complicado».

«Quien rompe una vez más es Vox cuando la negociación estaba prácticamente cerrada», ha añadido. La presidenta asegura que está de acuerdo en que tanto el castellano como el catalán sean vehiculares en la enseñanza pero ha precisado que Vox quería «eliminar» el catalán y además que desapareciera totalmente de la función pública, algo que no estaba en el programa pactado con ellos.