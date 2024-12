La nueva promoción ‘Anahata Ibiza Home’s se comercializa ahora por Basico Homes a través de la inmobiliaria Lucas Fox, según explica la persona que ha entrado en contacto con este rotativo. Según explica uno de los denunciantes, esta promoción se está ejecutando «con la misma licencia de obras y con el mismo proyecto de ejecución que la promoción ‘Sa Brisa de es Vive’». En este sentido, la licencia de obras «se concedió mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2023 número 2023-4648, dictada en el expediente de licencia urbanística 47/2023, G-14297/2022. Sin embargo, a pesar de tener la licencia en esa fecha, casualmente justo antes de la modificación del PGOU que tuvo lugar en julio de 2023, no se iniciaron las obras en el plazo de seis meses», según explica esta persona. Por tanto, conforme a lo previsto por el artículo 154.6 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de Baleares «dicha licencia de obras se encuentra caducada, caducidad que debe declararse de oficio por el Ayuntamiento o forzarse a instancia de parte». Esta persona relata que el Ayuntamiento no ha declarado la caducidad de la licencia, «habiendo permitido que con una licencia caducada, concedida conforme al PGOU anterior, se haya iniciado la construcción». Si se hubiera caducado la licencia, los promotores tendrían que haber solicitado una nueva licencia de obras en base al nuevo PGOU aprobado el pasado 13 de julio de 2023, que prevé en su artículo 162.1 la necesidad de reservar al menos un 30% de la edificabilidad de uso residencial para viviendas sujetas al régimen de protección pública. Esta obligación ha sido «eludida por la promotora al estar ejecutando la obra con una licencia de obras que debería haber sido caducada de oficio por el Ayuntamiento por no haber empezado las obras en el plazo de seis meses desde su concesión». En este sentido, los propietarios afectados han instado a Vila a que proceda a la caducidad de esta licencia.