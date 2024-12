Bon dia!

El vent ja no bufa amb la intensitat d'ahir vespre i seguirà minvant durant el dia.

De moment, encara podem tenir ratxes de 70 a 80 km/h en general i al cims i caps més de 100 km/h.

⚠️

🟡AVÍS GROC per ratxes de vent.

