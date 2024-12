Manuela Cañadas: «Habrá Presupuestos si el PP supera su miedo y pánico a la calle»

La decisión de no apoyar los Presupuestos abre una nueva etapa entre el PP y Vox. Manuela Cañadas, la portavoz de esta formación, explica qué les ha llevado a tomar esta decisión.

¿No habrá Presupuestos?

—Depende del PP y de si supera sus miedos y su pánico a la calle. Nosotros defendemos la libre elección de lengua al cien por cien y que quien quiera estudiar en castellano lo pueda hacer, como pasa en el colegio Mata de Jonc con el catalán. Es curioso que haya colegios concertados donde se estudia exclusivamente en catalán y no haya uno donde se estudie exclusivamente en español. En cualquier caso, le exigimos, como mínimo, el bilingüismo.

Están pidiendo al PP que sea Vox.

—No, estamos pidiendo que el PP sea el mismo ahora que cuando está en la oposición. Le pasa como a la izquierda, que cuando no gobierna son ecologistas y cuando lo hace son ecolojetas. El PP hace lo mismo: en la oposición defiende las dos lenguas vehiculares y en el Govern defiende las mismas políticas de la izquierda.

El PP ha mantenido cierta coherencia desde Cañellas, Soler y Matas, algo que rompió Bauzá.

—Yo creo que no.

Las leyes que ustedes piden que se deroguen se aprobaron con gobiernos del PP.

—Por supuesto. Aquí tenemos que en el Estatut pone ‘catalán’ por el PP, no ‘lengua balear’, que es lo que debería poner. Esa fue su primera traición a los ciudadanos de Balears. Aquí no solo tenemos los peores datos en educación sino que además, con una inmersión lingüística en catalán, resulta que los alumnos tampoco saben expresarse en este idioma. Si pones a estudiar en catalán a unos niños cuya lengua materna es el castellano están en desventaja porque tienen una dificultad añadida. ¿Por qué no se hace que cada lengua esté al 50 %?

El PP no tiene mayoría absoluta y tiene que llegar a acuerdos, pero ustedes tienen los diputados que tienen y pueden condicionar las políticas hasta cierto punto.

—Como Maria Antònia Munar, que con tres diputados gobernó el Consell ella sola...

¿Y no están haciendo ustedes lo mismo que UM?

—En absoluto. Prohens está gobernando sola y tenemos unos votos que necesita. Lo que no puede hacer es darnos migajas y engañarnos. Las medidas que se prometieron el año pasado no se han cumplido y este año han tratado de hacer lo mismo, pero nos hemos dado cuenta antes.

¿Se ha roto por completo la relación con el PP?

—Cuando alguien te miente la confianza se pierde. A partir de ahora me sentaré con el PP pero ya no le voy a creer. Podemos llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos, pero no los que teníamos antes.

No tengo claras las razones de la ruptura, si el catalán, las órdenes de Abascal, el engaño presupuestario del año pasado, las enmiendas al decreto de simplificación...

—La ruptura con el PP fue el lunes y la decisión de Abascal se tomó a posteriori y además aquí no habría afectado porque Prohens ya ha dicho que no aceptará a más menas. Con respecto a las enmiendas, el PP se dio cuenta muy tarde de que se había equivocado porque el pleno ya había finalizado y no se pudo dar marcha atrás. Además, cuando vimos que se habían aprobado medidas por las que llevamos años luchando, dijimos, esto es un chollo para los ciudadanos que nos han votado.

¿No es una forma de conseguir su ideario político de forma espuria subvirtiendo la mayoría manifestada por el Parlament?

—No nos hemos equivocado nosotros, sino el PP. Además, después de este error, tuvimos reuniones con el PP y nos dimos cuenta de que, con las partidas que nos aprobaron en los Presupuestos, hacían lo mismo que el año pasado: las ponen sin dotación económica. El enfado fue monumental. Es una traición. ¿Les tenemos que aprobar unos Presupuestos y hacer una legislatura fácil a cambio de nada y de un engaño o tenemos que hacer valer nuestros votos?

¿Y a dónde conduce esto?

—El PP tiene que tomar decisiones y, si quiere el Presupuesto, tendrá que ceder a algunas cuestiones que ahora han cambiado tras su engaño. Creíamos en su palabra tras meses de negociaciones, pero no ha servido de nada porque lo único que han hecho ha sido utilizarnos y engañarnos. Se han apropiado de todo lo que se ha aprobado gracias a nosotros y ni siquiera lo han reconocido públicamente, aunque fuera por cortesía parlamentaria.

Critican las ayudas directas, pero presentaron enmiendas para darlas a entidades como la Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà.

—Las exigimos en la misma cuantía que el PP da a la OCB. Tenemos a la OCB hiperfinanciada cuando es una asociación catalanista que ha hecho más daño que nadie al patrimonio cultural balear mientras la sociedad civil que defiende la lengua balear, la Hispanidad y el español se tiene que mantener por sus propios medios y no pueden luchar con estas asociaciones en las mismas condiciones.

Igual es que la OCB tiene miles de socios y la Reyal Acadèmi, cuatro…

—Yo tengo una asociación, Convivencia Balear, y sé lo complicado que es defender y luchar cuando otros lo tienen tan fácil. La OCB no puede ser la niña mimada de la izquierda y la que moviliza las calles para asustar al PP.

Podríamos hablar horas de si existe el balear o si es ciencia ficción, pero esta es una entrevista sobre los Presupuestos.

—Existe el balear antes que la lengua catalana. Se llamaba llemosí, que era una mezcla de la lengua mallorquina, valenciana y castellana. Esto es Historia. Luego vendrán los filólogos catalanes que te dirán que Colón es catalán y hasta que Donad Trump lo es también.

El martes se vota la derogación de la Ley de Memoria. ¿Temen que el PP no la apoye?

—Ellos sabrán. No aceptamos amenazas. Estamos acostumbrados a que los medios nos den por todas partes, de que cuenten una parte de la historia y de que nos llamen extrema derecha mientras no llaman a nadie extrema izquierda…

¿Por qué les molesta que les llamen extrema derecha?

—Porque no lo somos; somos un partido de extrema necesidad. La extrema derecha son el PNV y los partidos nacionalistas catalanes que defienden una lengua y una patria. ¿Recuerda el discurso nazi?

¿No es lo que defienden ustedes, una lengua y una patria?

—No, eso no lo dice Vox. Defendemos el español, como Francia defiende el francés, Estados Unidos defiende el americano y el Reino Unido, el inglés. Defendemos que hay una lengua común y lenguas en cada comunidad que se deben estudiar al 50 % como mínimo.

¿Ve la posibilidad de que esta ruptura acabe en unas elecciones anticipadas en unos meses?

—No tenemos ningún problema. Nuestro lema es ‘Sin miedo a nada ni a nadie’. No estamos aquí por un sillón y el PP habrá sido el responsable de no haber respetado a 62.000 votantes de Vox, de no haber respetado a los suyos, que le piden estabilidad, y del riesgo a que vuelva la izquierda.