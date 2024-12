El PP acusa el golpe de Vox y sólo espera que la dirección estatal cambie de opinión

El PP acusa el golpe de Vox y asume que «los cambios de opinión» de este partido en Balears hacen imposible definir qué ocurrirá en los próximos días más allá del bloqueo a los Presupuestos.

En declaraciones privadas y públicas –como las de este pasado viernes del portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, o, el jueves, del vicepresidente Costa– los ‘populares’ detallan cambios de opinión y «excusas» para retirar el apoyo a la aprobación de las cuentas de 2025 que creían tener. En su opinión, quien puede hacer cambiar el rumbo es la dirección nacional de Vox.

Este asunto marcó la celebración del Día de la Constitución durante el que la portavoz del partido de Abascal, Manuela Cañadas, dijo que era el catalán y no la inmigración lo que les había llevado a rechazar en una primera votación los Presupuestos de 2025. El martes se vuelve a reunir la comisión que debate el proyecto antes de pasar al pleno.

Según Cañadas, el PP había previsto atender sus enmiendas en partidas sin presupuesto, que «nos han engañado» y que esa es la verdadera razón para romper y no la estrategia estatal pues «el Govern no tiene las competencias» en menores migrantes. Y añadió que «si hay una mentira las negociaciones cambian» y que eliminar el catalán como lengua vehicular es «inamovible» para apoyar los Presupuestos.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, indicó que eso «es una línea roja» que no se pasará y que la primera razón de Vox fue mantener las 34 enmiendas aprobadas por un error; luego reclamar asuntos vinculados a la lengua y posteriormente a la crisis migratoria.

El socialista Negueruela afirmó que Vox no cambia de opinión, que es un partido de extrema derecha con las posiciones claras y que el que cambia y cede es el PP. «A Vox no hay que darle caramelitos sino hacerle frente», indicó para recordar que debe ser el Govern quien «nos llame» para «arreglar estas chapuzas». El socialista precisó que ayer no se había recibido ninguna convocatoria.