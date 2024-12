«No daremos marcha atrás». El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha anunciado que su partido mo cambiará las leyes educativas para que Vox vote los Presuspuestos. «El PP no eliminará el catalán como lengua vehicular», ha sentenciado. Los 'populares' se plantan ante el desafío de Vox y anuncian que no aceptaran sus «chantajes». «Es inaceptable intentar utilizar un error humano. Marga Prohens no acepta ninguna chantaje», ha dicho Sagreras.

En cualquier caso, ha señalado que no tienen muy claro cuáles son los motivos reales para la ruptura, ya que Vox ha dados varias razones diferentes, que van del catalán a la necesidad de mantener lo que se votó por error, a lo que se suma la orden de la dirección nacional de Vox de romper las negociaciones presupuestarias en todas las comunidades donde se necesita su voto. Sagreras ha dicho que no es capaz de saber si lo del catalán es una excusa porque ya tenían la orden de la dirección. «El objetivo de Vox es tumbar los presupuestos y es la ley más importante del año», ha dicho. Sagreras ha anunciado que negociará con todos los partidos para tratar de aprobar unas cuentas que ha considerado muy buenas para los ciudadanos de Baleares. «Son los mejores presupuestos de la historia», ha dicho. Ha recordado que el proyecto introduce bajadas de impuestos y mejoras sociales. Con respecto a la retirada de la enmienda para subir los sueldos a los miembros del Govern, Sagreras ha dejado entrever que era un acuerdo pactado con Vox.