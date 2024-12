Vox sube la apuesta. No aprobará los Presupuestos si no se elimina el catalán como lengua vehicular en las aulas y no se modifican las actuales leyes educativas para que el 50 % de las clases se imparta en castellano. La portavoz de la formación en el Parlament, Manuela Cañadas, ha confirmado lo avanzado por Ultima Hora este miércoles: que el choque con Antoni Vera impide que den su apoyo a los Presupuestos. «No ha querido ceder nada», ha dicho la portavoz.

«Estos presupuestos se tumban por Vera», ha añadido. Se ha preguntado qué problema tiene el PP en que los alumnos estudien en castellano el 50 % de las asignaturas y ha señalado que hay malestar por el anuncio de la presidenta de que derogarán todas las medidas de Vox aprobadas por error. En paralelo, también se ha referido a la orden de la dirección nacional del partido de romper las negociaciones presupuestarias en todas las comunidades autónomas, pero ha precisado que, en el caso de Baleares, la ruptura ha llegado porque se sienten «engañados». Noticias relacionadas Vox elige la honra y deja los barcos a Prohens Más noticias relacionadas «Lo último que espera Vox es ser engañado. El año pasado engañaron a mis compañeros que ejercían de portavoz y de portavoz adjunto», ha dicho en referencia a Idoia Ribas y Sergio Rodríguez. Con respecto a estos dos diputados, críticos con la línea oficial, Cañadas se ha mostrado convencido de que apoyan por completo las exigencias de Vox. «Me consta que todos estamos en la misma línea desde hace tiempo», ha dicho. "En Baleares hemos conseguido una representación significativa que no puede ser ignorada. Tenemos legitimidad democrática. Los votos de Vox tienen el mismo peso que cualquier otro voto. Lo dice la democracia«, ha señalado. Cañadas dice que son un partido incómodo »porque estamos diciendo la verdad sin complejos ni tacticismos".