«No soy una persona enferma, pero tengo una enfermedad, la enfermedad de las mil caras», así comienza el vídeo más personal y emotivo de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Un testimonio gráfico de lo que supone convivir con esclerosis múltiple y que fue proyectado este martes en el acto ‘Mil maneras de luchar: un encuentro inspirador’ celebrado en Ibiza.

«Me diagnosticaron la enfermedad con 19 años, siendo universitaria, estudiando en Barcelona, compartiendo piso con amigas y empezando la vida», relata.

Prohens explica que a esa edad asimilar las palabras ‘enfermedad crónica’, saber que la enfermedad te va a acompañar siempre y que no tiene cura es una situación muy dura, una realidad difícil de aceptar.

«En principio lo niegas, pero cuando tu mente niega tu cuerpo responde mal, hasta que lo aceptas. Pero es difícil aceptar y en mi caso, ese proceso de aceptación vino acompañado de una depresión. Me preguntaba ¿podré acabar la carrera?, ¿podré tener hijos?, ¿podré viajar?, ¿podré caminar?, ¿podré valerme por mi misma?, ... y esto a los 19 años es muy duro», confiesa con gran emoción.

La presidenta rompe a llorar cuando expresa cómo pasó de la pena a los miedos «que son infinitos» y de los miedos a la rabia.

Hoy no es siempre

Prohens explica que la enfermedad le ha marcado una forma de entender la vida que agradece. «Vivo la vida con pasión, todo lo que hago, mi carrera política, mis relaciones personales, mi entrega, mi dedicación... creo que las personas a veces olvidamos que esto no es eterno y que esto no dura para siempre. Hoy estás bien, pero puede que mañana se acabe. Pero si hoy estás mal, también pasará. Hoy no es siempre», concluye haciendo alusión al título del cortometraje de la ibicenca Carme Vidal, que se proyectaba en el acto.

Tras el preestreno del corto, se celebró el coloquio ‘Convivir con la esclerosis múltiple’ en el que participó la presidenta como afectada por la enfermedad junto con Steffy Serra, que inspira la historia del cortometraje, y otras mujeres.

Hubo otro coloquio centrado en la producción del corto, en el que participaron la directora y guionista, Carme Vidal, la productora ejecutiva de Pauxa Films, Ana Olivia FIol, y los actores Ana Vide y Marc Clotet.

Asimismo, durante el encuentro, que tuvo como escenario el Teatre Pereyra e incluyó diversas actuaciones, se recogió el testimonio del jugador de baloncesto Asier de la Iglesia, también afectado por la esclerosis múltiple.