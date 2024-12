Vox tumba la subida de sueldos del Govern. Los consellers que no son diputados no cobrarán dietas por asistencia a los plenos ya que Vox votará en contra de esta enmienda, algo que también hará toda la oposición. «Estamos en contra de cualquier subida a diputados, consejeros y a cualquier persona que trabaje en política», ha dicho la portavoz de la formación en el Parlament, Manuela Cañadas, que ha confirmado su voto en contra.

El PP ha presentado una serie de enmiendas a los Presupuestos del Govern para el año que viene que suponen una subida en las retribuciones del Govern por una triple vía. Por un lado, se permite que los consellers que no son diputados cobren dietas por asistencia a los plenos o a las comisiones. Por otro lado, se eleva de 18.000 a 22.000 euros las dietas que perciben los altos cargos de Menorca, Eivissa y Formentera y los que lleguen desde la Península. Por último, se abre la puerta a que los consellers pueda cobrar dietas de los consejos de administración. Ninguna de estas propuestas saldrá adelante.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, no ha querido valorar la decisión de Vox pero sí ha insistido en un argumento que dio el vicepresident del Govern: que no hay una subida de sueldos sino que se recuperan unas dietas que han estado vigentes «durante 30 años». «Si hay una mayoría, quedarán aprobadas», ha comentado. Sagreras ha asegurado que es la misma situación que se da en el Congreso de los Diputados, donde los ministros que no son diputados cobran dietas, algo que se han negado desde el la Cámara Baja. También ha recalcado que el Govern de Marga Prohens gasta 500.000 euros menos en altos cargos y asesores que el Govern de Francina Armengol.

El portavoz del PSIB Iago Negueruela ha acusado al Govern de «infame» por esta subida de sueldos. «Ahora resulta que los consellers tienen que cobrar por venir al Parlament un martes a las 09.00 de la mañana», ha dicho. Se ha preguntado cómo le van a explicar a un trabajador que un conseller «necesita un plus» por venir al pleno y ha dicho que hay muchos consellers «que vienen media hora y se van».

Para Ferran Rosa, de Més, el Govern de Marga Prohens «ha venido a ganar más», a que le pague los viajes que se deberían pagar como partido o como individuos «y a permitir que sus amigos se forren construyendo en zonas inundables». El diputado ha dicho que, si Prohens cree que los consellers deben cobrar más, que les suba el sueldo. «Si hay mal rollo entre los consellers porque hay dos que cobran más que los otros, que hagan cursos de cerámica juntos y a ver si así se entienden un poco», ha comentado.