El pleno del Parlament balear ha rechazado este martes una moción presentada por la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, para modificar la ley de Vivienda de Baleares, para asegurar el derecho subjetivo a la vivienda, garantizando que los solicitantes de vivienda pública puedan acceder a la correspondiente subvención mientras no se les entregue una vivienda de alquiler social.

La moción, presentada por la diputada de la formación morada, también instaba a los grupos con representación en la Cámara Autonómica a reglamentar las oficinas de vivienda vacía y a poner al día las oficinas de acompañamiento social y jurídico; así como a apoyar la expropiación del uso temporal de las 526 viviendas que constaban en el registro de grandes tenedores del Govern a 11 de agosto de 2024 y de los que se hayan ido registrando con posterioridad, modificar el programa de 'Alquiler Seguro', declarar Baleares zona tensionada y prohibir la venta de viviendas a extranjeros, todas ellas medidas que también han sido rechazadas.

No obstante, el Parlament sí ha aprobado la actualización periódica del registro de viviendas vacías de grandes tenedores --51 votos a favor y siete en contra, de Vox y del diputado no adscrito Agustín Buades--, el seguimiento y fiscalización de las decisiones de adjudicación por parte de funcionarios públicos o personal adscrito al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) --51 votos a favor y siete en contra, de Vox y del diputado no adscrito Agustín Buades-- y permitir la colaboración con los consells insulares y ayuntamientos en la creación de una red de Centros de Baja Exigencia y pisos 'housing first' para ofrecer alojamiento a personas sin hogar.

Durante el debate de la moción, la diputada de Podemos ha lamentado que «faltan viviendas y sobran fondos buitres». Por ello, ha defendido que «hay que ser radical» en materia de vivienda y ha pedido al PP «dejar de jugar al mercado, porque son administración pública», de modo que, no es posible, ha considerado Cristina Gómez, que «se pongan de parte de fondos buitres y del seis por ciento de personas que viven de rentas en este país». En la misma línea, la diputada del PSIB Malena Riudavets ha defendido que el acceso a la vivienda «debería ser una prioridad y un derecho garantizado para todo el mundo».

Sin embargo, ha lamentado, «familias trabajadoras, jóvenes y colectivos vulnerables han sido expulsados por los altos precios del mercado y la falta de políticas efectivas». Y, ha subrayado, «sin vivienda digna no hay igualdad de oportunidades». Por ello, ha cargado contra el programa 'Alquiler seguro' del Govern, que ha considerado «decepcionante», porque «no funciona, ya que no aborda la escalada de precios» y «sin este control», ha precisado, «cualquier medida queda desvirtuada». También el diputado de MÉS Ferran Rosa ha lamentado que «en la isla de los chalés con piscina, construidos incluso en zonas inundables, hay miles de personas que viven en autocaravanas, en habitaciones compartidas o en infraviviendas» porque «el mercado se aprovecha de que las personas quieren vivir en una casa».

«El mercado no busca la redistribución de bienes, sino maximizar beneficios», ha señalado, quejándose de que «mientras cada vez hay más gente que acumula viviendas, los inquilinos son más pobres». Y, en este contexto de «indefensión de los ciudadanos ante el mercado», ha denunciado, «la propuesta del Govern es más mercado» y «mientras tanto, lo que va a seguir habiendo son pelotazos urbanísticos».

En contraposición, el diputado del PP Mauricio Rovira ha justificado su «distancia sideral» con los planteamientos de Podemos, en que después de que el anterior Govern del Pacte se caracterizara por su «inacción» en esta materia, el problema de vivienda se ha incrementado. «Dónde tenían las propuestas escondidas estos ocho años, por qué no las pusieron en práctica, a qué se dedicaron», se ha preguntado el 'popular'. «Ustedes piensan que los ciudadanos son idiotas» y «no es así, los ciudadanos saben que no hace un año y medio que empezaron los problemas en vivienda». Unos problemas frente a los que «este Govern ha planteado soluciones como un plan de choque, que no se espera que dé respuesta inmediata pero sí que, progresivamente, vaya dando soluciones a esta problemática».

Finalmente, la diputada de Vox Idoia Ribas se ha pronunciado en contra de las «expropiaciones, limitaciones al alquiler, prohibiciones a compraventa de viviendas a extranjeros», que han sido algunas de las propuestas que Podemos ha recogido en su moción en materia de vivienda y que son «las políticas fracasadas», que «han traído» a esta comunidad autónoma «a esta situación». «La solución es todo lo contrario a lo que propone la izquierda», ha insistido Idoia Ribas, y «pasa por dinamizar el mercado, liberalizar suelo donde sea posible, o eliminar el índice de densidad». «La vivienda pública ya no es la solución», ha concluido la diputada de Vox.