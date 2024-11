El conseller de Turismo Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha señalado que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) «no está para el fomento del catalán». «Sólo me queda oír que quieren que los turistas vengan con un certificado B2 de catalán», ha dicho al PSIB. Así se ha expresado Bauzà este martes en el pleno del Parlament, tras una pregunta del diputado socialista Àlex Pitaluga, quien ha apostado por destinar parte del ITS al fomento de la lengua catalana.

El conseller ha indicado que «no está entre las finalidades del ITS» que aprobó la izquierda fomentar la lengua catalana y que hay otras ayudas previstas para esta cuestión. «El Govern tiene un respeto máximo por la lengua y cultura de Baleares», ha reiterado. Pitaluga, por su parte, ha señalado que la Obra Cultura Balear (OCB) reclama al Ejecutivo que destine un 5 por ciento del ITS a financiar proyectos para el fomento del catalán. «Necesitamos políticas de integración y no mirar los dientes a la gente que llega de fuera», ha criticado. Sobre esta materia ha preguntado también la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha criticado la subida del ITS anunciada por el Govern, una medida que, a su parecer, perjudica la oferta turística reglada y beneficia a la clandestina. Bauzà ha defendido que la propuesta se debatirá en la Mesa para el Pacto político y social por la sostenibilidad con el «mayor consenso posible» y ha explicado que desde la Conselleria se han mantenido reuniones con representantes del sector para hablar de este tema. Además, ha asegurado que los principales agentes turísticos «están más preocupados» por dónde se destinan los fondos que por una subida. «Esta es la verdadera preocupación de los agentes turísticos», ha insistido, agregando que «perjudica más» la falta de transparencia que una modificación «más justa con la estacionalidad y los residentes».