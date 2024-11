Las últimas novedades en el tren de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han sorprendido a algunos viajeros. Es el caso del exdirector general de Mobilitat en la administración dirigida por el último Pacte de Progrés, Jaume Mateu. Quien actualmente ejerce como portavoz socialista de Sóller ha denunciado a través de las redes sociales un extraño uso lingüístico en uno de los nuevos convoyes de la empresa pública de transporte ferroviario.

No se sabe muy bien qué lengua es; para algunos se asemeja al catalán y otros ven un cierto deje afrancesado. «A SFM volen ressuscitar el @CapitaGoneya. No hi ha temps que no torn» expresaba el propio Mateu en la red social X, antiguamente Twitter, recordando a aquel personaje de la blogosfera nostrada que practicaba un propio y genuino modo freestyle de escribir la lengua propia de las Islas.

Lo hacía, en cierto modo, para hacer befa de los postulados de aquellas entidades que, como la Reyal Academi de sa Llengo Baléà, defienden gramáticas y ortografías poco ortodoxas y menos sujetas a la ciencia y la norma común. En estos tiempos de Trump y hechos alternativos o realidades paralelas, todo puede ser.

Incluso un nuevo idioma inventado en las pantallas de los nuevos trenes que circularán por las vías de Mallorca. Asimismo, más allá de la anécdota, se produce una cierta irregularidad. Y es que el catalán, según las leyes vigentes de normalización lingüística, debe aparecer en primera posición. Aquí, por contra, el mensaje que aparece en primer lugar se encuentra redactado en un pulcro y normativo castellano.