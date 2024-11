Este martes llega una nueva DANA a Baleares, la cual, según entidades como la AEMET y el servicio de Emergències en Baleares, promete venir con fuerza a las islas, no solo llevando una notable bajada de las temperaturas, sino también descargando fuertes lluvias y vendavales que han causado que se declare un nivel de alerta amarillo en el sur de Mallorca e Ibiza y Formentera. De hecho, por parte del 112, se ha decretado un Índice de Gravedad 01 (IG-01) en las mismas zonas, el cual suele indicar que se aproxima un fenómeno meteorológico que puede ser un potencial riesgo para las personas y los bienes. Por esa misma razón, Emergències ha lanzado varias recomendaciones y consejos para enfrentarse a los efectos adversos de la DANA en un gran abanico de situaciones.

En primer lugar, si la tormenta llega y estamos dentro de casa, es importante primeramente retirar de fuera todo lo que pueda llegar a ser arrastrado por el agua y asegurar las puertas y ventanas de toda la vivienda. Seguidamente, si comienza a entrar agua en casa a través de las rendijas, es de suma importancia evitar las zonas bajas como trasteros y garajes y dirigirse al punto más alto del inmueble. También es igualmente importante que en los pisos superiores estén bienes de alto valor como medicamentos, documentos irreemplazables y comida y bebida en caso de que no se pueda dejar la estancia debido a una inundación. Si este es el caso, habría de desconectar la corriente eléctrica del hogar.

Por otro lado, en caso de sufrir la tormenta en exteriores, se deben seguir las pautas adecuadas dependiendo de dónde nos encontremos. Así, por ejemplo, si estamos en zonas naturales como en un campo, es importante alejarse de zonas inundables como torrentes. Por otro lado, si estamos en entornos urbanos, lo mejor es intentar encontrar refugio lo más rápido posible. De todas maneras, Emergències ha recalcado que, en cualquier caso, es imprescindible no caminar en zonas con agua en movimiento, pues la corriente puede acelerar súbitamente fuera de nuestro control y podríamos ser arrastrados por ella.

Por último, si la DANA nos pilla dentro del coche, es esencial saber como actuar dependiendo de la gravedad de la situación. Si la lluvia no bloquea la autonomía del coche, es importante conducir a una velocidad moderada y, en el caso de baja visibilidad, detener el vehículo y señalizar debidamente de ser necesario. Además, es fundamental no conducir por zonas inundables, pues grandes trompas de agua pueden venir sin previo aviso y hacer flotar el coche. Si ese es el caso, se debe salir rápidamente del vehículo, ya sea por la puerta o por la ventana, y buscar refugio en las zonas más altas de los alrededores. No hay que olvidarse de llevar el móvil cargado y, si se estaciona el coche, no dejarlo aparcado en puentes, aceras o desembocaduras.