El senador del PSIB-PSOE Pere Joan Pons estuvo al frente de la misión que la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que es vicepresidente, envió para observar y evaluar las elecciones norteamericanas del martes, en las que el republicano Donald Trump arrasó y venció a la candidata demócrata Kamala Harris.

¿Qué han hecho en Washington?

—La asamblea de la OSCE tiene 323 diputados rotativos que observan desde hace décadas las elecciones de los países adheridos. Este último mes se han observado procesos electorales en Moldavia, Georgia y Uzbekistán, y el gobierno norteamericano nos invitó a hacer lo mismo. En EE.UU he sido jefe de la misión, que la componíamos 184 personas, el contingente más grande jamás desplegado por la asamblea como consecuencia del gran interés que suscitaban estas elecciones. Las observaciones se combinan con la observación electoral que hace la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE. Y, además, los observadores de la OSCE, y no los de la asamblea, ya estaban allí desde septiembre para hacer un informe que nosotros, al llegar, contrastamos y acabamos. Para ello nos reunimos y escuchamos a actores clave en los comicios.

La percepción es la realidad, vino a decir un asesor republicano con el que estuviste. ¿Tan decisiva ha sido la distorsión sobre la situación económica del país?

—La economía norteamericana crece, la inflación baja y la ocupación es del 4 %, un paro natural de entrada y salida. Ante esto, preguntamos: ¿La economía va bien? El representante demócrata afirmó que sí, pero que no llega a los bolsillos de la gente. El analista que vino en nombre de los republicanos aseguró que no hay crisis, pero la gente percibe que no llega a final de mes y que tiene problemas para pagar la hipoteca. Vamos a ganarlo todo, afirmó, y así fue.

Existía el temor a disturbios como el asalto al Capitolio si perdía Trump, pero no fue así ¿Cómo se desarrollaron las votaciones?

—Han ido extremadamente bien y el sistema es espectacular. Mucha gente en España no entiende que allí existe un federalismo radical. Un condado perdido en Nevada tiene un sistema de conteo de votos diferente a otro de Nueva York o California. Puedes hacer empezar el voto anticipado en un momento diferente. En EE.UU. no tienen DNI, les identifica el carnet de coche. Cada uno tiene un sistema diferente y cree que el del otro es malo. La noche de las elecciones había muchos republicanos que decían que el sistema estaba trucado, pero ¿has escuchado a alguno decirlo después de ganar Trump? Pues eso. En el informe que hemos elaborado se advierte de que la campaña republicana se ha basado en la deslegitimación del proceso electoral.

¿Cómo funciona su sistema?

—No hay una Junta Electoral Central como en España y es muy sencillo: llegas, te registras y vas a una máquina que te da un papel que escaneas y te da el voto. Si no te fías, lo haces directamente en papel. Además, se puede votar de forma anticipada, y así lo hicieron más de 60 millones de personas. Si tantos escogen esa opción, en el sistema creen, ¿no? Por eso se insiste en que ha habido una campaña de desinformación enorme por parte de los republicanos. Y la IA tiene un papel fundamental. También hay mucha preocupación por la presión que hay contra las juntas electorales. Allí son voluntarios, lo hacen como un trabajo a la comunidad. Y hay muchas amenazas y agresiones aunque se persigue duramente, con entre dos y cinco años de prisión.

El triunfo de Trump se debe a una coalición multiétnica. ¿A qué atribuye el apoyo de hispanos, negros y otras minorías?

—Como jefe de misión no puedo valorarlo, pero como senador socialista puedo decir que se subestima la asociación que se establece entre Trump y una buena situación económica. Dentro de la nostalgia actual, Trump no solo representa a alguien que va en contra del sistema, representa un presidente que tuvo un periodo de bonanza. La gente anhela esos días, con menos inflación. Eso es innegable. Los tres primeros temas que más preocupan en el país son la inflación, el empleo y la economía. También creo que la gente cabreada vota y Trump ha sido capaz de utilizar todos los elementos para cabrear a una parte importante de la sociedad, desde colectivos árabes a hispanos. Han hecho un ‘buen trabajo’ para decir qué gente sobra, que acabará con las guerras y que sobran discursos LGTBI y de mujeres. El peso del odio, sumado al tema económico, ha superado los valores universales norteamericanos. Esta es mi tesis personal.

Los demócratas han perdido el apoyo de la clase trabajadora y están muy vinculado al establishment. Trump también, pero sus formas le hacen pasar por un outsider.

—Cómo ha intervenido Elon Musk a favor de Trump, como si fuera un candidato, ha sido otra gran novedad, un paso en la historia electoral del país. Jeff Bezos, de Amazon, también hizo que el Washington Post no pidiera el voto, como venía siendo tradición en los medios del país. El establishment sumado a su favor. Sobre Harris, un experto nos señaló que la candidata ha conseguido que hubiera una competición porque sin ella la cosa estaba peor. Todo esto lo digo como senador.

¿Qué notas toma su partido tras el fracaso demócrata?

—Lo hablaremos las próximas semanas, es un poco pronto. Pero se tiene que analizar. Es evidente que la idea de la percepción de la realidad es parte de un relato que ya se vive en Europa. Ya no es tanto las políticas que haces si no cómo se perciben, y eso las redes lo amplifican. También ha habido una presión sobre el sistema, pero como ha ganado Trump no se ha cuestionado. Aun así, eso se extenderá al resto del mundo. Veremos hacia dónde va esta gran incertidumbre.