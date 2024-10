La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en que Baleares «no tiene condiciones» para acoger a menores migrantes no acompañados de otras comunidades autónomas. «En este caso coincidimos con Vox», ha apuntado.

Así se ha expresado la líder del Ejecutivo este lunes en la presentación del programa de alquiler seguro, después que Vox haya anunciado que se abstendrá en la votación del techo de gasto tras arrancar el compromiso del PP de que no accederá al reparto de menores migrantes no acompañados que propone el Gobierno central. «La negociación de los presupuestos y de la letra pequeña de los presupuestos sigue abierta y, como saben, no hablo nunca de negociaciones abiertas», ha señalado Prohens.

No obstante, ha manifestado que el tema de los menores no acompañados «no es nuevo» y ha reiterado que Baleares «no tiene condiciones» para recibir a menores no acompañados de otras CCAA, recordando que los recursos destinados a menores tutelados tienen un 850 por ciento de sobreocupación.