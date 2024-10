La equiparación salarial de los funcionarios con Canarias se hará por fases

La equiparación del sueldo de los funcionarios autonómicos de Baleares con los de Canarias no estará en los Presupuestos del año que viene en los que ya trabaja el vicepresident Antoni Costa para aprobarlos este mismo mes en Consell de Govern. Fuentes de la Conselleria de Presidència aseguran que es imposible afrontar de golpe una subida que afectará al sueldo de los 65.000 empleados públicos de la Comunitat, entre los servicios generales y las empresas públicas por lo que la previsión es incorporar esta subida por fases.

Las previsiones sobre las que trabaja el Govern es que este plus de insularidad –que en realidad lo es de residencia– se abone en un primer momento a los trabajadores públicos de Ibiza y Formentera, que son los más afectados por el problema del coste de la vida, especialmente en materia de residencia. A partir de ahí, la subida se extenderá a los trabajadores de Menorca y finalmente a los de Mallorca.

En el Govern admiten que será imposible que esta subida se haga de golpe a partir del año que viene. El coste aproximado que se ha calculado en un primer momento es de un gasto adicional de unos 54 millones de euros al año que ahora mismo es imposible afrontar, de ahí la propuesta de ir por fases. Para complicarlo más, a los problemas de disponibilidad presupuestaria se ha sumado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears que declara nula la congelación de sueldo de los trabajadores de la Comunitat durante los años 2021 y 2022. Aún está pendiente de conocerse otra sentencia de UGT por la misma razón y el Goven ya tiene asumido que será desfavorable y que el costa total será de unos 160 millones de euros.

Los responsables de la Conselleria de Presidència quieren negociar cómo hacer efectivo este pago atrasado antes de empezar a pagar los pluses de equiparación. En toda caso, sindicatos y Govern están de acuerdo en que el plus debe ser lineal al margen de la categoría de los trabajadores. Es decir, que todos cobrarán el mismo plus sea cual sea su nómina. Señalan que la compensación por residencia es la misma para todos ya que a todos les supone el mismo coste tengan el sueldo que tengan.

La cuantía definitiva aún no está cerrada pero los sindicatos han puesto sobre la mesa las mismas cantidades que se cobran en las dos islas principales de Canarias. El plus es allí de 205 euros. Es estos momentos, los trabajadores públicos autonómicos cobran un plus diferente por insularidad en función de su categoría. El que menos cobra percibe 63 euros al mes y la media está en 106 euros para los funcionarios de Mallorca y 118 para los de Menorca e Ibiza.