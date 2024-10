El elevado nivel de vida y el precio de la vivienda, que se encuentra disparado, condenan a los trabajadores de Baleares a no llegar a fin de mes. Esta es la conclusión a la que llega Alejandro García-Gil, responsable de Política de Protección Social y Empleo de Oxfam Intermon, y autor del estudio 'Pobreza laboral, cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes', que se ha publicado coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este 17 de octubre.

Aunque las cifras señalan que las Islas son la sexta Comunidad Autónoma con menos trabajadores pobres de España, lo cierto es que hay una «pobreza invisible», que oculta la dura realidad. «Baleares es una de las comunidades con más trabajadores que no llegan a fin de mes», asegura García-Gil. Según el citado informe, en el Archipiélago balear hay 54.281 trabajadores pobres, lo que representa el 9,6 % del total. Sólo Navarra (6,3 %), la Comunidad de Madrid, el País Vasco (6,6 % (7 %) y Cataluña (7,7 %) tienen menos. Por trabajador pobre se entienden aquellos que tienen un sueldo inferior a 915 euros mensuales (no se tienen en cuenta otro tipo de ayudas o retribuciones).

Si se toman como referencia a las familias, en las Islas hay un total de 43.522 hogares en situación de pobreza total, es decir, representan el 12 % del total. El autor del citado estudio de Oxfam Intermon aclara que si se toma como referencia un hogar de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) por familia pobre se entiende aquella que tiene unos ingresos por trabajo inferiores a 1.923 euros al mes.

Sin embargo, García-Gil insiste en que estas cifras ocultan una pobreza invisible, que no se tiene en cuenta. Así, aunque los salarios en Baleares son más altos que en otras comunidades, lo cierto es que hay más dificultades para llegar a fin de mes, puesto que el nivel de vida es mucho más elevado. La cesta de la compra en las Islas es de las más caras de España, al igual que el precio de los combustibles, la restauración y la vivienda, entre otros. «Hay una pobreza invisible que no aparece porque no refleja el coste de la vida», insiste.

Aún puede ir a peor

El responsable de Política de Protección Social y Empleo de Oxfam Intermon advierte que aún puede ir a peor. «Si no se toman medidas, por parte de las políticas laborales y de contención de precios de la vivienda, la situación empeorará», avisa. En este punto, señala que esta situación se ha cronificado, ya que se viene padeciendo desde la crisis de 2008. Por lo general, se trata de personas de clase baja que tienen que destinar el 80 % de su sueldo a la vivienda y los suministros básicos. Por tanto, lo que les queda para vivir no es suficiente para llegar a fin de mes. La gran mayoría suelen ser ciudadanos nacidos fuera de la Unión Europea, con estudios primarios y más de 50 años; gran parte de ellos ejercen en la hostelería.

No obstante, García-Gil señala que todavía se puede agravar más, puesto que hay familias de clase media que pueden caer en la clase baja porque el elevado coste de la vivienda. En este sentido, Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Finances, asegura que «la clase media está en peligro de extinción». Esta es la conclusión a la que llega tras analizar los datos facilitados por la Oficina Europea de Estadística Eurostat. En concreto, señalan que el 36,5 % de los ciudadanos de Baleares no podían hacer frente a gastos financieros inesperados en 2023.