El evento 100xCiencia.8, que reúne estos días en Palma a unos 180 investigadores, ha incluido este jueves la mesa redonda Sistemas complejos y los desafíos del mundo actual, presentada y moderada por la directora de Audiovisuales del Grup Serra, Paula Serra.

En la mesa redonda han participado Susanna Manrubia, Santiago Canals y José Ramasco, los tres profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Manrubia ha puesto los movimientos en vuelo de los estorninos y la construcción de los termiteros como ejemplos de sistemas complejos «en los que no hay un control central, pero sí una inteligencia colectiva, del mismo modo que no tiene sentido que una molécula de agua pase de un estado sólido a líquido por sí sola. También podemos estudiar el tiempo de recurrencia de los terremotos, pero no determinar el momento y el lugar en los que se producirá un movimiento sísmico. Igualmente, hay patrones de mayor concentración de lenguas y mamíferos en el Ecuador que en los polos. Otro ejemplo: ¿cómo se coordinan los aplausos del público en un estadio? Nadie lo controla, pues lo individual está sujeto a lo colectivo». Aquí, Manrubia ha planteado el estudio y la modelización de estos mecanismos con un esquema conceptual adecuado para descubrir cómo funcionan los sistemas complejos de estos procesos colectivos y de la naturaleza.

Santiago Canals ha hablado sobre los gemelos digitales del cerebro humano, aportando el dato de que este órgano tiene 80.000 millones de neuronas y cada una de ellas, 7.000 conexiones. Según Canals, «ya contamos con mapas de alta precisión de la conectividad del cerebro. A través del cerebro gemelo digital, podemos reproducir interacciones entre sus regiones y asociarlas a acciones cognitivas, y hacerlo en cada individuo por separado. Las herramientas tecnológicas y los elementos añadidos a un cerebro gemelo digital nos ofrecen ventajas en diagnósticos, pronósticos e intervenciones, y para predecir el efecto de una cirugía».

José Ramasco se ha referido «al estudio de los sistemas complejos referidos especialmente a la movilidad de las personas, que a su vez nos informan sobre los usos reales del suelo. A través de los gemelos digitales, podemos predecir las probabilidades de retrasos en el tráfico aéreo y las intensidades del tráfico terrestre calle por calle. Los modelos nos pueden indicar dónde se va a incrementar el tráfico y, por tanto, dónde se van a producir más emisiones y dónde se va a registrar una mayor demanda de transporte público, incluso para evitar colapsos en esa demanda».

Los tres investigadores han comentado que «no sabemos cómo va a impactar la inteligencia artificial» y que «debe haber un compromiso de equilibrio entre la importancia de los datos, la preservación de la privacidad y los usos públicos de una abundancia de información como no habíamos tenido nunca».