El Partido Popular está cómodo en su estrategia de sacar adelante sus propuestas en lo que se denomina en el argot parlamentario geografía variable de apoyos. Así, el portavoz de su grupo parlamentario, Sebastià Sagreras, ha indicado que tiene votos para incrementar la cuota de la ecotasa en junio, julio y agosto con Més per Mallorca y rebajarla en algunos meses meses de invierno con Vox.

Esta doble propuesta, subir y bajar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), forma parte del paquete de medidas que la presidenta Prohens quiere incluir en un decreto ley que, antes, quiere plantear en la mesa por la sostenibilidad. Fue uno de sus anuncios en el debate de política general de la semana pasada.

El martes, a instancias de Més per Mallorca, el PP cambió una de sus propuestas de resolución para eliminar del texto que subiría en verano y bajaría en invierno. Més la apoyó –al igual que apoyó una del PSIB en que reclamaba que se subiera todo el año– mientras que Vox votó en contra. Aún así, Sagreras, indicó que la propuesta de Prohens sigue vigente y que cuando llegue el momento de plasmarla en un decreto ley de medidas urgentes podría apoyarse en partidos diferentes, Otras de las medidas son eximir del pago a residentes ◘a través de una deducción fiscal–, subir el canon del agua y no condeder más licencias para alquiler turístico en plurifamiliares cuando decaiga la moratoria. Todas estas actuaciones tienen el propósito de actuar en contra de la congestión o saturación.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, justificó este miércoles el voto a la propuesta de resolución y, en general, su papel en el debate y de su «capacidad de negociación». Afirmó que llegado el momento de votar un decreto ley no apoyará ninguna bajada y que Maraga Prohens lo sabe. Sobre el hecho de que el PP le señale como líder le la oposicón, le quitó importancia, recordó que en Balears no existe la figura de jefe de la oposición y afirmó: «Es un chascarrillo que forma parte del juego dilalético del PP y el PSIB».

Desde el PSIB, Iago Negueruela afirmó que no entrará en ninguna estrategia del PP que no incida en el fondo del asunto: lograr el decrecimiento turístico.