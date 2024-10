El Govern admite su preocupación por el hecho de que las bajas de larga duración (las que superan los 365) se hayan incrementado un 28,59 % en los últimos cinco años, ya que han pasado de las 3.284 contabilizadas en el ejercicio 2019 a las 4.223 del año 2023, según los datos que han sido publicados por el IB-Salut.

Ante esta situación la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer, precisa que están analizando los motivos y destaca que esta será una de las principales líneas de actuación del plan para reducir el absentismo en Baleares en el que está trabajando el departamento liderado por el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro. «La salud laboral de los trabajadores siempre nos preocupa y es una de nuestras prioridades. Por ello, el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), ya se está reuniendo con las mutas, con la finalidad de conocer las causas que motivan las bajas laborales».

Cabrer reconoce que gran parte de las bajas de larga duración están motivadas por problemas de salud mental, pero precisa que «no todos ellos tienen su origen o causa en el trabajo; muchos son por cuestiones personales». No obstante, insiste en la importancia que tienen las enfermedades relacionadas con la salud mental, por lo que insiste en que una de sus prioridades es cuidarla y mejorarla.

La secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social del Govern añade que el plan para reducir el absentismo lo abordará en su conjunto, no únicamente las de larga duración. En este punto, precisa que el año 2023 las bajas laborales llegaron al 5,6 %, por debajo de la media nacional, que llegó al 7,2 %. Aunque aclara que no son cifras elevadas, sí señala que es necesario conocer los motivos por los que estos trabajadores no pueden acudir a sus puestos de trabajo, con la finalidad de encontrarle una solución.

Algunas de las causas más habituales de las bajas laborales son los accidentes de trabajo, especialmente los que se producen in itinere (yendo o volviendo del trabajo); así como las enfermedades comunes y las profesionales. Cabrer hace especial hincapié en la salud mental, ya que es otra de los motivos por los que muchas personas se ven obligadas a ausentarse y recuerda que desde otros ámbitos del Ejecutivo autonómico también se está intentando luchar contra este tipo de enfermedades.