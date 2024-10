La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha actualizado los datos de la afectación de la enfermedad de la lengua azul en Baleares y ha informado que actualmente hay 78 focos del serotipo 8 detectados en el Archipiélago. Por ello, la Conselleria ha cerrado la primera compra de 500.000 vacunas. En concreto, se han detectado 71 focos en Mallorca y siete en Menorca, a falta de recibir los resultados de muestras tomadas la semana pasada en otras fincas de las Islas, según ha señalado Agricultura en una nota de prensa.

En el caso de Mallorca, las explotaciones afectadas por la enfermedad se encuentran en Sóller (nueve focos), Deià (ocho), Pollença y Alaró (siete), Fornalutx y Bunyola (seis), Campanet y Estellencs (cinco), Valldemossa, Escorca y Calvià (tres), Esporles y Palma (dos) y Felanitx, Andratx, Marratxí, Puigpunyent y Santa Margalida (uno). Igualmente, hay otros posibles casos a falta de conocer los resultados de las muestras en los municipios de Binissalem y Lloseta.

En Menorca, hay dos casos sospechosos en Ciutadella y se confirman los tres focos declarados en Ferreries y Es Migjorn Gran, además del ya registrado en Es Mercadal. Por último, en Ibiza se está a la espera de conocer el resultado de las muestras. El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha confirmado el cierre del contrato de suministro de 500.000 dosis Syva, uno de los laboratorios en España autorizados por la Agencia Española del Medicamento para producir y comercializar la vacuna de la lengua azul. Se prevé que la entrega se haga a principios de diciembre.

«Llevamos trabajando desde el primer minuto en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para conseguir vacunas», ha señalado Fernández, asegurando que la Dirección General ha explorado todas las vías y oportunidades. En esta línea, ha explicado que la vacuna que se ha adquirido es de una sola dosis en ovino, efectiva para el serotipo 8, el más agresivo, pero también para el serotipo 4. «Lo que reforzará más la inmunidad del ganado», ha subrayado. El director general ha aclarado al sector que hay otras vacunas disponibles en otros países de la Unión Europea pero que no cuentan con la autorización de la Agencia Española del Medicamento, con lo que «no se pueden adquirir ni administrar al no cumplir los requisitos ni garantizar la seguridad de los animales».

Desde la Conselleria han recordado que mientras no se pueda comenzar la campaña de vacunación deben mantenerse las medidas para evitar una propagación mayor de la enfermedad. Estas medidas están reguladas en un protocolo que indica las normas para el movimiento de ganado tanto en el interior como en el exterior de Baleares, así como la obligación de desinfectar y desinsectar a los animales, entre otras. Además, hasta nueva orden, respecto a las ferias, certámenes y otras muestras ganaderas, no se autorizan los movimientos de especies sensibles con destino a actividades de ocio o similares dentro del periodo de estacionalización. Fuera de los periodos de estacionalización, se valora cada caso. El director general ha recordado que esta alerta sanitaria no tiene ninguna incidencia sobre la salud pública, puesto que la lengua azul es una enfermedad vírica que solo afecta a los rumiantes.