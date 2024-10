Vox exige a Prohens que cumpla el pacto a cambio de su ‘sí’ a los Presupuestos

Vox rompe el pacto, pero exige a Marga Prohens que cumpla el acuerdo que firmaron ambos partidos a cambio de su ‘sí’ a los Presupuestos. Ya no apoya a la presidenta, pero le avisa de que no podrá aprobar las cuentas si no acata los 110 puntos del acuerdo que firmaron para que el PP gobernara en la Comunitat. La dirección nacional de Vox ordenó ayer a sus direcciones en las comunidades autónomas que exijan el cumplimiento de los acuerdos firmados en su día, en especial, aquellas medidas que han comenzado a revertir. En el caso de Baleares, afecta de manera directa a la oficina de defensa lingüística que ahora mismo está en el aire.

El vicepresident del Govern, Antoni Costa, tiene previsto mantener reuniones con las representantes de Vox Patricia de las Heras y Manuela Cañadas para iniciar la negociación de los Presupuestos del año que viene. Sobre la mesa, además de las cuentas en sí, estarán otras cuestiones que nada tienen que ver con la materia. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, explicó que además exigirán la reversión de las medidas congeladas tras la salida de los gobiernos regionales; el rechazo explícito y claro del Govern a las políticas de reparto de inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez y la apuesta por planes de retorno dentro de sus competencias. Otra de las exigencias será mantener rebajas fiscales y medidas concretas a favor de la familia, fomento de la natalidad y acceso a la vivienda. Mantendrán su exigencia de recortes gasto público y de las subvenciones concedidas a agentes sociales, además de la defensa del campo y del mundo rural. Pedirán una apuesta clara por la calidad educativa y la derogación de «medidas incompatibles con la libertad e igualdad de los españoles».. Fúster aclaró que presentaban el documento, «para dejar claro desde el primer minuto de cualquier negociación cuáles serán nuestras exigencias, que entendemos que son válidas para cualquiera que busque el bien de los españoles». La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ya dijo en una rueda de prensa que sería la dirección nacional de Vox la que decidiría sobre los Presupuestos de la Comunitat.