La teniente de alcalde de Urbanismo y Ciudad del Ayuntamiento de Maó, Dolores Antonio, ha registrado formalmente este jueves su renuncia al cargo que ocupa desde junio de 2023 tras la crisis del agua al conocerse que el agua de la planta desnitrificadora de Malbúger no era apta para el consumo humano y que el Consistorio no había alertado a los ciudadanos.

Antonio ha explicado que ha renunciado a su cargo «por responsabilidad, por coherencia y en defensa del servicio público y del interés general, principios en los que siempre he creído y que antes, ahora y siempre pondré por delante de todo».

La dimisión de la concejal se produce después de que Antonio reconociese que había recibido un trámite interno al respecto que no leyó. «Hay muchas razones que explican este hecho de no haberlo visto, pero para mí no disminuyen mi responsabilidad», ha dicho. «Por no haber controlado un expediente que debe tener responsables técnicos y, sobre todo, de una empresa que gestiona un servicio municipal. Estoy segura de que no hay una sola persona trabajadora en el mundo que pueda asegurar categóricamente que nunca se ha visto en una situación similar», ha añadido.

La edil ha apuntado que «frente al oportunismo político que me pone en esta situación, asumiré mi responsabilidad, por coherencia y en defensa del servicio público y del interés general».

Asimismo, ha explicado que, después de haber puesto su cargo a disposición (y no ser aceptada por el alcalde), no ha hecho efectiva su renuncia hasta este jueves porque «quería realizar el trabajo que he llevado a cabo estos días. No se deja el timón ante el primer revés. He demorado esta decisión para convocar una comisión informativa donde rendir cuentas a la corporación municipal y para reunirme con los responsables de la empresa concesionaria».

«El servicio de agua es un tema clave y espero que mi salida actúe como un toque de atención hacia una forma de trabajar más eficaz internamente, con mayor compromiso y responsabilidad por parte de la empresa que presta el servicio», ha concluido.