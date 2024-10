La infancia es la época más dulce, el paraíso de la inocencia. Pero a veces el infierno se confunde y lo destroza sin explicación alguna. Ese infierno se llama DIPG, o lo que es lo mismo, glioma difuso intrínseco de tronco. A la pequeña mallorquina Martina, de tan solo 3 años, le han diagnosticado hace unas semanas este tumor raro y actualmente incurable característico del desarrollo del Sistema Nervioso Central. Afecta principalmente a niños menores de nueve años y su detección es tan difícil que en la mayoría de los casos ocurre tan solo unos meses antes del fallecimiento del paciente.

A pesar del shock inicial, y sin poder acogerse a ningún tipo de ayuda, los padres de Martina se han visto obligados a reducir sus ingresos para poder pasar más tiempo con su hija. «Al fin y al cabo, el dinero se recupera, el tiempo con ella no», explicaba Laura, madre de la pequeña. Por eso, han decidido pasar todo el tiempo posible con la niña y cumplir en menos de un año todos sus sueños. Para lograrlo, hace tan solo cuatro días iniciaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma gofundme que ha superado todas sus expectativas: han reunido más de 8.000 euros, y eso que esta familia solo esperaba recaudar unos 7.000 euros.

«No me imaginaba ni de lejos esta repercusión. No puedo más que agradecer a todos los que habéis colaborado, bien de esta manera, o con vuestras palabras de apoyo. Nos queda 1/3 parte del tratamiento de radioterapia en Son Espases y luego a centrarnos en el tratamiento experimental en la Clínica Universitaria de Navarra. Esperamos que esto nos de algún tiempo más con ella. Agradeceros que ese tiempo que tengamos y cuando ella nos necesite podremos estar al 100 % con ella, por ella y para ella, dándole lo que necesite sin tener que sacrificar ese tiempo. Muchas gracias de parte de Martina y de su familia», escribía abrumada Laura Priego, madre de la niña, este martes.

En este sentido, los padres de Martina han recalcado que «no pretendemos vivir de la caridad. Cuando todo esto acabe, si hay dinero sobrante, pretendemos donarlo a alguna asociación creada por otras mamás que han pasado por esto. Solo queremos no tener que privar a Martina de vivir el poco tiempo que tenemos juntos, queremos crear recuerdos bonitos, queremos pasar el tiempo que tenemos con ella. Al fin y al cabo en tres años que tiene no hemos tenido tiempo apenas de vivirla», finalizan los padres.