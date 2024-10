La reconstrucción de pecho forma parte integral del tratamiento del cáncer de mama para las pacientes de las Islas. El doctor Jaume Estrada explica cómo se ha conseguido, este marte, en la sede de la Reial Acadèmia de Medicina.

Desde 2018 ha trabajado para que la reconstrucción mamaria tras un cáncer esté instaurada en todos los hospitales de la Isla.

Sí, a petición del IB-Salut hicimos un proyecto para llevar la reconstrucción a los hospitales donde no había. A día de hoy Cirugía Plástica de Son Espases hace reconstrucciones en Manacor, Inca, Can Misses y estamos coordinados con Mateu Orfila aunque la doctora de allí no depende de nosotros. Son Llàtzer tienen su propio equipo.

¿Todas las pacientes tienen ahora un acceso a este servicio por igual?

Sí. Estamos hablando de reconstrucciones inmediatas por cáncer, otra cosa es en diferido… Pero cuando una paciente un tiene tumor se opera en un mes. Lo importante es que optimizamos los recursos con un solo servicio hospitalario para dar la misma calidad quirúrgica y reconstructiva a diferentes pacientes de Mallorca y que sea una idea homogénea en los mismos sitios.

En la sesión científica presentarán datos asistenciales, al año se detectan unos 800 cáncer de mama según SOLTI, ¿cuántos se benefician de la reconstrucción?

Nadie tiene datos. Cuántos están diagnosticado en Baleares no se saben, podemos inferirlas o aproximadas, pero no las tenemos. En los últimos tres años (2021, 2022 y 2023) este equipo ha intervenido a 403 pacientes en Son Espases de casos agudos con cáncer. Son personas en las que ha participado cirugía plástica, luego hay otras que no necesitan reconstrucción o temas en los que no actuamos. Y fuera de este hospital han sido 210 pacientes.

En España menos un tercio de las pacientes mastectomizadas se someten a una reconstrucción mamaria, ¿a qué se debe?

A que no han tenido la oferta ni la posibilidad de acceder a esto. En la sanidad pública de Baleares se les ofrece la reconstrucción de entrada si está indicada. Hay menos de un 5 % que no quieren. La inmensa mayoría sí.

¿Qué técnicas existen?

Hay dos tratamientos quirúrgicos. Uno es de cirugía conservadora y otro oncoplástica que permite un mejor resultado. En los casos de mastectomía se pueden hacer implantes o por colgajos, es decir, con tejidos de la propia paciente. Somos muy partidarios de este caso y es lo que hacemos en mayor proporción.

¿En qué consiste esta intervención?

Hay cinco o seis posibilidades, la más habitual consiste en coger piel y la grasa de la misma paciente, que hay que vascularizar con microcirugía vascular, y otros colgajos y se pueden complementar con injertos. Algunas cirugías son ambulatorias, pero la mayoría requieren ingreso. Son procesos complejos e invasivos de unas 7 u ocho horas y con un mes de recuperación mínimo.

¿Afecta a la autoestima?

Depende, hay varias asociaciones que hacen acompañamiento y se ayudan mucho entre ellas. Las hay encantadas y también que lo acaban de aceptar.

¿Qué edad suelen tener sus pacientes?

No hay una respuesta porque estamos viendo pacientes muy jóvenes de 19, 20 y 30 y poco años. Es muy diverso.