El Govern quiere que los residentes en Baleares no paguen la ecotasa cuando se alojan en un establecimiento hotelero de las Islas. El departamento de Vicepresidència del Govern, que dirige Antoni Costa, ha comenzado a explorar vías legales para intentar que los residentes queden exentos del pago, a pesar de que esta exclusión choca con los tratados de la Unión Europea, de obligado cumplimiento. Fuentes de la Vicepresidència confirman que una de las opciones que se manejan es la posibilidad de que los residentes se desgraven las cuantías que hayan pagado en concepto de ecotasa en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esa es la propuesta que el PP incluyó en su programa electoral y la que en este momento parece más viable, aunque todavía se trata de un marco teórico.

En cualquier caso, los trabajos son muy embrionarios en estos momentos y desde el Govern descartan que la propuesta vaya a incluirse en los Presupuestos del año que viene, que ya está en fase de elaboración. En todo caso sería una propuesta que podría incorporarse en las cuentas del año 2026, si bien las fuentes consultadas aseguran que la medida saldrá adelante ya que se trata de uno de los compromisos que incluyó la presidenta Marga Prohens en el programa electoral del PP.

Las medidas para que los residentes no paguen la ecotasa llega, precisamente, en pleno debate sobre la conveniencia de subir el impuesto como una de las medidas para combatir la masificación turística. Es una de las propuestas que se han planteado en las mesas de análisis que ha puesto en marcha Prohens y algunos dirigentes del PP piensan que cabría una subida, al menos durante la temporada alta, en pleno pico de la llegada de turistas a las Islas. Creen que hay margen para subir el impuesto en concordancia con la subida general de precios que ha acometido el sector tras un proceso de profunda renovación de la planta hotelera.

Hay dirigentes del PP que defienden esta subida, pero desde el Consolat se enfría esta posibilidad, al menos por ahora. No aclaran si será una de las medidas «valientes» que se adoptarán antes de la próxima temporada de verano, que anunció Prohens la pasada semana, pero recalcan que la presidenta también habló de consensos y sobre este asunto aún no ha habido ninguna negociación. En el Govern dicen que su objetivo pasa por bajar impuestos, no por subirlos, pero los dirigentes de la formación que apoyan la subida defienden que el impuesto lo terminarán pagando los turistas, no los residentes. Se refieren, además, a unas palabras pronunciadas hace unos días por el hotelero Gabriel Escarrer, quien aseguró que el sector tiene margen para nuevos incrementos de precios. Creen que, si hay margen de subida es porque los turistas están dispuestos a pagar más, también podrían pagar más por la ecotasa.