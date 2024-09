Agustín Buades se ha dado de baja de Vox. Así lo ha comunicado él mismo este miércoles, 25 de septiembre, y también ha precisado que el partido le ha abierto un expediente disciplinario y la suspensión cautelar como afiliado. El diputado ha justificado su decisión por «las acusaciones graves y sin fundamento sobre mi persona, y ante la indefensión que se produce sobre las alegaciones que pueda presentar».

Además, ha recordado que ya ha pasado por «una idéntica situación junto con los diputados Riba, Rodriguez, Cañadas y Verdu cuando se nos abrió un expediente disciplinario y suspensión cautelar por haber decidió la expulsión de De las Heras y Lessene, que sigue sin resolverse ni archivarse». En este punto, ha señalado que ha «comprobado que la utilización de dichos expedientes disciplinarios no sirven más que para amedrentar a los afiliados sin que se lleguen a solucionar nunca».

Buades ha denunciado que «parece ser que la cúpula de Vox quiere expulsarme porque han solicitado la apertura de un expediente disciplinario, así que donde no soy bien recibido no tengo por qué estar. Ya volveré a afiliarme si algún día la dirección nacional vuelve a recuperar la cordura. Ahora mismo dejar de ser afiliado sólo implica ahorrar 9 euros al mes, porque la afiliación política a Vox no sirve para nada, dado que se han eliminado todos los procesos participativos internos».

Espera poder volver

Pese a que deja el partido presidido por Santiago Abascal, ha precisado que «yo sigo considerándome de Vox y espero que algún día la dirección nacional se de cuenta de que la falta de democracia interna es lo que está arruinando un proyecto que tanto nos ha costado a cientos de personas levantar. Por todo ello, acabo de comunicar mi baja del partido Vox, esperando que cuando se acepten las críticas y divergencias democráticas dentro del partido pueda volverme a afiliar».

En una entrevista concedida a Ultima Hora, Buades aseguró que «Vox en Baleares va a terminar igual que Ciudadanos». No obstante, sostiene que si se cambia el rumbo y a parte de la dirección actual se puede evitar su desaparición.