El precio de la vivienda sigue imparable en Baleares y los expertos prevén que aumentará un 8 % hasta final de año. En este escalada de precios influyen diversos factores, estando entre los más destacados la bajada del Euríbor, así como la elevada demanda y la escasa oferta. Por tanto, lejos de solucionarse, todo apunta a que as dificultades para acceder a una vivienda en las Islas irán a más.

Ricard Garriga, CEO del intermediador hipotecario Trioteca, calcula que los inmuebles se encarecerán un 8 % en las Islas hasta final de año. «Los últimos datos del INE muestran un incremento interanual del 7,8% en los precios de la vivienda, y con la reciente bajada del Euríbor por debajo del 3%, junto a las atractivas hipotecas fijas al 2,35% TIN, la demanda está acelerándose rápidamente. Con una oferta de pisos limitada, esto impulsa aún más el alza en los precios. En Baleares, aunque la subida se ha moderado al 6,2% interanual, prevemos que, con el efecto de la bajada de tipos, los precios aumenten hasta un 8% a finales de año. La presión de la demanda, sumada a la escasez de oferta, hace que el incremento sea inevitable».

Faltan unas 20.000 viviendas asequibles

El presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), Hans Lenz, comparte esta estimación de crecimiento del valor de las viviendas, y subraya uno de los factores que más influyen en el elevado precio es el déficit de pisos a precios asequibles: unas 20.000. En este sentido, expone que el precio del metro cuadrado duplica a la media nacional, a lo que hay que añadir que el coste de los materiales también es superior. Además, lamenta que las diferentes administraciones públicas no hayan tenido en cuenta el aumento de la población, al tiempo que asegura que las medidas que está tomando el Gobierno central en materia de vivienda están motivando que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado; lo que «está disparando, aún más, los precios».

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliarios (API) de Baleares, José Miguel Artieda, también considera correcta la estimación del alza del valor de los inmuebles en torno al 8 % hasta que finalice el año. A su modo de ver, esto se debe a la elevada demanda y la escasa oferta y no augura un descenso de los precios. «Seguirán las subidas moderadas, pero ya no las veremos de dos dígitos», sentencia.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, destaca que Baleares tiene las viviendas más caras de España, aunque puntualiza que el precio se está moderando. De aquí a final de año prevé «muy difícil que haya caídas de precios, ya que no se va a incorporar más oferta al mercado y la caída de tipos va a facilitar que el comprador contrate más hipotecas, con lo cual se va a reactivar la actividad», augura.

María Martos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, subraya que «Baleares es la comunidad que más demanda de vivienda soporta de toda España. El clima mediterráneo y su extraordinario entorno natural hacen de las Islas un lugar muy deseado, tanto para ciudadanos locales como para extranjeros con alto poder adquisitivo, que buscan fijar su residencia en el Archipiélago. Sin embargo, la particularidad del territorio isleño hace que sea limitado y que por lo tanto la ampliación de la oferta de vivienda sea más difícil que en otras autonomías. En las Islas Baleares el desequilibrio existente entre oferta y demanda es muy abultado, además de tener un volumen de vivienda social totalmente insuficiente, lo que tensiona los precios al alza».

Debate serio

Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Finances, expone «el mercado inmobiliario balear tiene una demanda creciente, tanto de gente que viene a trabajar a aquí como de jubilados que desean una segunda residencia o instalarse en la Isla; así como una oferta menguante porque no se construye lo suficiente, tanto vivienda nueva como divisiones o aumentos de altura de las actuales. Esto hace que los precios suban». En este punto, añade que el hecho de que el Euríbor descienda permite que los compradores puedan solicitar más dinero a los bancos. «Demanda creciente, oferta estancada y tipos de interés a la baja provocan que tengamos precios más elevados», concluye. El prestigioso economista añade que las dificultades para comprar incrementan aún más los problemas para arrendar. «El mercado del alquiler en Baleares está aún peor».

A su modo de ver, «hasta que no tengamos un debate serio, sin ideologías absurdas, sino con conocimientos económicos adecuados y, después, implementemos soluciones, nos vamos a encontrar con un problema gravísimo. Si no hacemos nada, sólo se va a arreglar cuando nadie quiera venir de turismo ni a vivir aquí. Entonces, el precio de los inmuebles bajará porque dejaremos de ser atractivos. No creo que eso sea lo que queramos que pase. Tenemos que instrumentar medidas para resolver un problema inmobiliario que es de difícil solución y precisa de políticas a muchos años vista y de consenso».