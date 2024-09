«Las mascarillas, según los análisis, no cumplían con los requisitos técnicos para ser usadas como FFP2, lo que implica que no eran adecuadas para su propósito original. A pesar de este incumplimiento, tanto la consellera de Salut como la propia Armengol, no reclamaron a Soluciones de Gestión por la entrega de un producto defectuoso hasta julio de 2023, poco antes del cambio de gobierno», destaca el escrito presentado este jueves.