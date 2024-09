El PSIB encara su congreso, que se celebrará en febrero del próximo año, de manera paralela a la preparación del 41 congreso federal del partido y en el que Pedro Sánchez será reelegido secretario general si, como es previsible, gana la votación directa entre la militancia que se celebrará a finales de octubre. El congreso estatal, que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, elegirá a su nueva dirección y aprobará un documento político.

La ejecutiva del PSIB, que el lunes dirigió su secretaria general, Francina Armengol, aprobó el calendario del congreso estatal que –a falta de detalles– deja encauzado el cónclave del partido en Balars. El congreso, el número 15 desde su refundación, se celebrará a más tardar el 23 de febrero. Esa es la fecha límite que marcan los estatutos.

En el PSIB afrontan este doble proceso «unidos fuertes y con liderazgos claros», según indicó el secretario de Organización, Cosme Bonet, en una comparecencia posterior junto a la portavoz de la ejecutiva Millena Herrera, quien destacó la «sintonía» de Balears en la propuesta de financiación autonómica de Sánchez.

El congreso del PSIB no quedó convocado ayer. Será el Consell Polític (equivalente al Comité Fedrla) quien lo haga. La próxima semana se discutirá un fecha para el Consell Polític. Previsiblemente será en octubre. O antes o después de la ‘convención’ o ‘congresillo’ en que se aprobará la posición de la delegación balear ante el congreso estatal. Aunque no hay aparente división interna, Armengol no aludió ayer a si se presentará a la secretaría general. Posiblemente espere al Consell Polític. Antes, quiere tener una serie de conversaciones y reuniones tanto con dirigentes del partido en Ferraz como con militantes y ex cargos con los que tiene muy buena relación.

En el PSIB quien ocupa la secretaria general suele encabezar la candidatura a la presidencia del Govern. Pero no siempre es así: las primarias pueden deparar sorpresas. Según personas consultadas y que conocen los entresijos del PSIB, este ese no es el caso ahora. La ejecutiva aprobó una resolución de apoyo a la dirección del PSOE para la reforma del sistema de financiación y en la que se pide a la presidenta Prohens, que aproveche el «momento histórico» de conseguir más recursos para Baleares.