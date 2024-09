Un frente frío desplomará las temperaturas en Mallorca esta semana. Así lo ha confirmado este lunes, 9 de septiembre, la delegada y portavoz de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Marí José Guerrero. En este sentido, ha anticipado que la jornada más fría será la del viernes, 13 de septiembre.

Guerrero ha informado que la semana estará marcada por la inestabilidad meteorológica. Así, este lunes se esperan cielos poco nubosos, salvo en la mitad este de Mallorca, donde habrá intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación ocasional y aislada hasta media tarde, tendiendo posteriormente a poco nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios; se moverán entre los 25º y los 30º. La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha indicado que lo normal en esta época del año son 27º. Además , el viento soplará moderado de componente norte disminuyendo por la tarde a flojo variable con brisas costeras.

El martes, 10 de septiembre, se espera una situación muy parecida. En concreto, habrá predominio de cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna y sin descartar algún chubasco ocasional y aislado, especialmente en la mitad este. Las temperaturas serán muy similares y el viento soplará, en general, flojo de componente norte, con brisas costeras. Cabe precisar que en el norte y nordeste de Mallorca se ha activado aviso amarillo por mala mar entre las 10:00 y las 18:00 horas, ya que las pueden alcanzar los dos metros de altura.

El pronóstico del tiempo en Mallorca para el miércoles, 11 de septiembre, anuncia intervalos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. El viento será, en general, flojo de componente norte con brisas costeras por la tarde.

Caída en picado de las temperaturas

Guerrero ha informado que el jueves comenzará a llegar un frente frío, que será el responsable de la caída en picado de las temperaturas, que se producirá especialmente durante el viernes, cuando las máximas no superarán los 20º-25º. Se trata de valores propios del mes de octubre y que hasta hace poco hemos tenido como mínimas. Además, se esperan lluvias y chubascos ocasionales. Aunque aún faltan unos días, no se estima que vayan a ser tan importantes como las de la semana pasada.

De cara al sábado, se espera que la estabilidad meteorológica vaya ganando terreno en Mallorca. Así, la delegada y portavoz de la Aemet en Baleares ha avanzado que ya no se esperan lluvias y las temperaturas subirán un poco, las máximas llegarán hasta los 23º-26º; el domingo seguirá la recuperación térmica y se alcanzarán los 24º-27º.

¿Volverá el calor extremo?

Preguntada por si volverán las temperaturas extremas a la Isla, ha respondido que ya no se esperan máximas de 36º, puesto que no hay previsto que lleguen masas de aire cálido y los días cada vez son más cortos. No obstante, ha precisado que lo más probable es que sí haya una subida de temperaturas moderada, lo que se conoce como el 'veranillo de San Miguel', ero sin llegar a valores extremos.