Prohens aprobará una rebaja de impuestos específica para policías nacionales y guardias civiles

Los policías nacionales y guardias civiles destinados en Baleares tendrán desgravaciones fiscales propias que asumirá el Govern de Marga Prohens. Se trata de rebajas de impuestos para compensar el gasto en vivienda y en transporte que les supone desempeñar su trabajo en las Islas. El objetivo del Govern es fidelizar a un colectivo que huye del archipiélago en cuanto tiene una oportunidad laboral porque el sueldo que perciben nos les compensa con el alto coste la vida en Baleares, especialmente en vivienda. El Govern equipara estos puestos del Estado a los de difícil cobertura de la Administración autonómica, como sanitarios y docentes, y les reconoce las mismas ventajas fiscales.

Los sueldos del personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una competencias del Gobierno, no del Govern, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que toman esta decisión ante la inacción del Gobierno central de Pedro Sánchez, que se resiste a actualizar el complemento que cobran, de unos 80 euros al mes. El Govern recuerda que el PP lleva años pidiendo esta actualización, con propuestas que se han llegado a aprobar en el Congreso y en el Senado, que por ahora no se han concretado en la actualización del plus. El último acuerdo lo tomó el Senado a instancias del PP el año pasado para que este plus de los trabajadores de la Administración del Estado pasara de 74 a 225 euros al mes.

Las medidas entrarán en vigor este mismo año ya que el Govern quiere introducir estas modificaciones a través de enmiendas del PP a la ley de simplificación administrativa que en estos momentos tramita el Parlament. El plazo para presentar enmiendas acaba en dos semanas, el próximo 6 de septiembre. La desgravación irá de un máximo de 2.600 euros para los trabajadores destinados en Formentera, los más complicados de cubrir, a un mínimo de 700 euros para los de Mallorca, si bien la cantidad final se modulará en función de los ingresos que declaren estos trabajadores públicos, ya estén por debajo de los 33.000 o de los 52.800 euros anuales.

Fuentes de la Conselleria d’Economia detallan que debería ser el Gobierno quien apruebe estas medidas e defienden que es un paso para frenar la desertificación funcionarial que sufren las Islas como consecuencia de que el complemento que paga el Govern es muy bajo. En cualquier caso, insisten en que desde el Ejecutivo de Marga Prohens no se bajará la guardia y se seguirá exigiendo al Gobierno una actualización del plus que cobran los funcionarios del Estado que están destinados en las Islas. El Govern recuerda que es responsabilidad del Gobierno garantizar que el servicio público de seguridad se presta en condiciones y con las garantías de que se puedan cubrir todas las plazas que sean necesarias.

La deducción por gastos de vivienda y transporte que cobrarán a partir de ahora los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya está prevista para los funcionarios de la Comunitat Autònoma que ocupan puestos de difícil cobertura, como sanitarios y docentes que tienen que desplazarse a Menorca, Ibiza y Formentera. Estas ayudas se mantienen y a ellas se les añaden las nuevas para policías nacionales y guardias civiles. En sus alegaciones a través del PP, el Govern aprovechará para definir qué se considera una plaza de difícil cobertura. Se detalla que son las que están en el listado como susceptibles de cobrar los suplementos que paga el Govern.