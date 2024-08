La actual secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, es la única opción electoral que tiene el partido que, a un año de ser elegida para el cargo –en la sesión constitutiva del Congreso, el 17 de agosto del año pasado– no contempla ninguna otra hipótesis, ya se celebren estas elecciones en 2027 o se anticipen.

Así lo han expresado estos días dirigentes de la ejecutiva, del grupo parlamentario, cargos institucionales y personas con especial relevancia en el partido con quienes ha conversado este periódico. Armengol, que dirigirá la reunión de las jornadas parlamentarias del partido del 4 de septiembre, ha optado por no conceder entrevistas este verano, tampoco sobre su aniversario en el puesto ni sobre propuestas de futuro, según se informe desde su departamento de Comunicación.

La dirigente socialista y ex presidenta del Govern durante dos legislaturas ha pasado en Mallorca la mayor parte de agosto pero ha optado por «desconectar», según estas fuentes. Sí ha mantenido alguna conversación con dirigentes y está «totalmente al tanto» de los pasos del partido. La oferta del PSIB al PP para que eligiera una presidenta o presidente del Parlament en sustitución de Gabriel Le Senne la hizo pública Armengol.

«No hace falta abrir el debate porque es la líder», «el congreso del PSIB será después del federal, y no está convocado», «estoy convencido de que volverá a ser candidata», «no es incompatible ocupar un cargo en Madrid y ser candidata, también ha ocurrido en el PP», «decida lo que decida, el partido está detrás», «está asumido que habrá críticas del PP», «hará lo que más convenga a Balears y Sánchez aceptará», «mantiene un respeto absoluto al partido y no os lo adelantará antes de comunicarlo», «el caso Koldo no tiene conexiones autonómicas y se parará, como mucho, en el Ministerio». Estas son algunas de las respuestas recogidas por este diario en el PSIB.