Han pasado 40 años, se han cumplido este verano, desde que un grupo de 17 militantes del PSOE balear –que en 1984 no se llamaba PSIB sino Federación Socialista Balear (FSB)– promovieron una corriente interna en el partido de cara al IV congreso, que se celebró a principios del año siguiente y que ganaron.

Esa corriente interna se llamaba Socialisme i Autonomía. El inspirador del proyecto –recogido en un documento de 20 hojas y tapas rojas impreso en catalán y castellano que se difundió a lo largo del verano de 1984– fue Joan March Noguera, que el jueves, 8 de agosto, cumplió 75 años. Se había incorporado al PSOE balear procedente del PSP y había pasado por la dirección del partido. Una dirección descabezada en 1982 por la ejecutiva federal.

«Sí, ha pasado tiempo», recuerda March en una conversación con este diario que coincide con los primeros pasos del Govern de Salvador Illa en Catalunya. Y ahí es cuando recuerda una de las líneas básicas de Socialisme i Autonomia: federalismo y apuesta autonómica. Y añade: «Entonces costaba imaginarlo y tuvo que pasar mucho tiempo, pero la dirección del PSOE asume posiciones que nosotros defendíamos aquí casi en solitario».

El voto del centro

«Se habían celebrado las primeras elecciones autonómicas, pensábamos que íbamos a gobernar, fuimos el partido más votado en las generales del año anterior y UM decidió apoyar a AP, un partido que ni siquiera había votado a favor del Estatut», recuerda para añadir que «había que cambiar de estrategia, profundizar en políticas de izquierda pero, a la vez, buscar el voto autonomista y avanzar más allá de lo que el PSOE, y la dirección de entonces en Baleares defendía».

«Nos pasamos ese verano presentando el documento y buscando apoyos. Nuestra propuesta, negociada con el otro sector [que entonces lideraban los llamados «oficialistas», entre ellos Félix Pons ] salió adelante en el IV Congreso», que eligió a otro nacionalista del PSIB como secretario general: Josep Moll. Lo primero que hizo Moll recién elegido fue organizar una reunión con los líderes socialistas de Catalunya y Comunidad Valenciana. En el siguiente congreso ya obtuvieron mayoría más clara, la FSB pasó a llamarse PSIB y, desde entonces hasta ahora, el partido ha seguido esa línea en todos sus congresos. Tanto Francesc Antich como Francina Armengol llevaron a sus gobiernos y al partido la estrategia marcada hace 40 años y todavía la defienden.

«En 1999, con el primer Pacte recogimos los frutos de todo aquello. Pienso, y sigo pensando, que las coaliciones funcionan, que somos un partido de izquierdas pero que no podemos gobernar aquí sin otros partidos de izquierda y sin contar con el voto del centro sociológico», dice para añadir que «entre 1984 y 1999 la sociedad fue cambiando».

March recuerda un mitin del PSIB que se cerró con The Times They Are a Changin de Bob Dylan. «El cambio empezó en Baleares, ahora el PSOE asume el federalismo, la cogestión autonómica, las coaliciones y un gobierno federal para Europa», resume con la mirada en 1984 pero también en el presente y en el futuro.