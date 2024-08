La guerra de Ryanair contra los controladores aéreos a cuenta de la DANA ha tomado una nueva dimensión con el siguiente movimiento de la aerolínea: ha puesto una página web a disposición de sus clientes para que desahoguen su frustración contra el control del tráfico aéreo y remitan sus quejas a la Comisión Europea. Después de sus críticas al Gobierno de España, a AENA y a Enaire responsabilizándoles de las cancelaciones y los retrasos, la estrategia de la polémica aerolínea pasa por canalizar la ira de sus clientes contra esos mismos objetivos y saturar de denuncias el buzón de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Air Traffic Control ruined my holiday (el Control del tráfico aéreo ha arruinado mis vacaciones). Ese es el nombre de la iniciativa con la que compañía low cost anima a sus clientes a «descargar su furia» contra los controladores de vuelo. Aunque la aerolínea no ha confirmado la autoría de esta página -una web de diseño muy esquemático que no aclara quién está detrás de la misma-, su Servicio de Atención al Cliente ha incluido un enlace en las comunicaciones que está dirigiendo a sus usuarios a través de su propia página web o vía correo electrónico y sms.

Ya en la propia misiva a los pasajeros, Ryanair hace totalmente responsable de los retrasos y cancelaciones a «la absurda decisión del Control de Tráfico Aéreo» en Palma, un discurso que mantenía ayer a través de sus mensajes en sus cuentas en redes sociales y que llevó al paroxismo exigiendo explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente. «No tiene sentido dado que no ha habido problemas meteorológicos en Palma», señalaba la compañía, a pesar de que sus propios pilotos estuvieron contactando con la Torre de Control para solicitar su ayuda en forma de desvíos en ruta.

En la web de denuncia, se denuncia la gestión del Control del Tráfico Aéreo en Europa responsabilizando a sus responsables de no haber dispuesto con personal suficiente, ni en volumen ni formación, para la gestión de los flujos aéreos. Asimismo, se pone a disposición del usuario la plantilla de un mensaje que deberá remitir a la propia Comisión Europea.

La misiva se inicia dirigiéndose a la propia presidenta por su nombre y deja en manos del usuario la cumplimentación de los datos concretos relativos a su persona y al vuelo afectado (trayecto, horas de retraso, consecuencias, etc). «Mi vuelo desde [introduzca aquí el nombre del aeropuerto] a [introduzca su destino] fue [retrasado por XX horas/cancelado), todo por culpa de que el Control del Tráfico Aéreo no ha formado ni reclutado a personal suficiente. Debido a su mala gestión, comencé mis vacaciones ganadas con tanto esfuerzo [siéntase libre de descargar su furia aquí]». La carta se cierra con una petición expresa a la presidenta: «Como ciudadano europeo, exijo que tome acciones para que el Control del Tráfico Aéreo funcione para los pasajeros europeos este verano».

Toda la página destila el típico humor cínico del que la polémica aerolínea suele hacer gala cuando arrecian las críticas contra ella, por lo que desde los controladores de vuelo existen pocas dudas sobre el hecho de que ha sido creada ad hoc en las últimas horas para radicalizar sus acometidas contra Enaire y el Ministerio de Transporte tras lo sucedido en Palma, utilizando para ello a los propios usuarios. Beatriz González, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en Baleares, opina sobre el nivel surrealista que está alcanzando la estrategia de Ryanair ante una situación de meteorología adversa que era conocida por todo el mundo». Es más, recalca, «la propia tripulación de los aviones de Ryanair nos solicitaba desvíos para evitar los núcleos tormentosos, que son protocolos conocidos por todos y establecidos desde Eurocontrol».

Con respecto a las acusaciones sobre falta de personal, González aclara que las peticiones por ampliar la plantilla es una reivindicación histórica del colectivo de controladores de vuelo en España, pero que precisamente esa no ha sido una carencia aplicable en este caso, puesto que Enaire dispuso los refuerzos necesarios en previsión de la DANA. «Lo que me parece más fuerte es que Ryanair nos quiera responsabilizar como colectivo después de todo el trabajo realizado para garantizar la seguridad de las personas, incluidos sus propios tripulantes y pasajeros».

El propio secretario de Estado de Transporte y presidente de Enaire, José Antonio Santano, salió al paso ayer de las críticas de la aerolínea irlandesa calificando de «inaceptables» sus palabras. «Críticas como las de Ryanair, acusando al ministerio o a Enaire de un supuesto exceso de celo o de seguridad son inaceptables, porque nunca el interés comercial de una compañía aérea podrá estar por encima de la seguridad».

Mientras tanto, Ryanair está siendo una de las compañías que mayores críticas está recibiendo por parte de los usuarios locales. Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) se especificaba hoy que junto con Vueling son las aerolíneas que están recibiendo más denuncias por no estar atendiendo a los afectados correctamente.