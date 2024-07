El vicepresident del Govern, Antoni Costa, no tiene ninguna intención de cambiar su política de gasto a pesar de que el organismo que controla las finanzas de las administraciones públicas pide al Gobierno que actúe en contra del Ejecutivo por su gasto desbocado. Costa aseguró ayer que su departamento será «muy contundente» con la sostenibilidad financiera, pero matizó que el nivel de gasto de este año no pone en riesgo nada ya que el Govern acabará con superávit. «Creo que estamos bastante lejos de los hombres de negro», dijo.

Costa se refería a la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda tome el control de las finanzas de la comunidad por el incumplimiento de las ley de estabilidad presupuestaria. Es una facultad del Ministerio, pero Baleares está todavía en una fase anterior: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido a la ministra María Jesús Montero que exija al Govern medidas correctoras ante su gasto desbocado. Si no lo hace, y Costa ya ha dicho que no lo hará, la ley le permite tomar el control en una especie de ‘155 financiero’ a través de burócratas del Ministerio que se conocen con el nombre de ‘hombres de negro’.

Costa considera que no tiene sentido aplicar de manera estricta la regla de gasto ya que, de hacerlo, las previsiones de la AIReF es cerrar 2025 con un superávit de 700 millones. «Este Govern está dispuesto a ser muy contundente con la sostenibilidad financiera, pero no la pone en riesgo si, como dice la AIReF, acabamos con superávit», añadió. De hecho, el vicepresident precisó que esta advertencia de la entidad sobre el gasto desbocado afecta a todas las comunidad, pero en paralelo también incidió en que hay territorios que no solo están gastando más de lo que toca, sino que además cerrarán el año con déficit.

Eso no es el caso de Baleares y por esta razón Costa criticó que la la ley de estabilidad se aplique igual a todas las comunidades a pesar de que sus circunstancias sean muy diferentes. Por ejemplo, señaló que el crecimiento económico de Baleares es el más alto de España y consideró que eso justifica una regla de gasto diferente a la de otras comunidades por sus singularidades económicas y de población. «La regla de gasto igual para todos no se adapta a la realidad», dijo. Insistió en que Baleares seguirá su hoja de ruta que implica equilibrio presupuestario «con un presupuesto responsable». También quiso incidir en que la rebaja de impuestos no ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera porque también este año habrá superávit.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado al Ministerio de Hacienda que active «medidas preventivas» contra el Govern por el aumento del gasto que está realizando este año, que estará por encima del 11 %, según la entidad. En un duro informe sobre la ejecución presupuestaria del Govern, pide que realice una «advertencia motivada» al gabinete de Antoni Costa para su conocimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La AIReF entiende que este riesgo compromete el cumplimiento de la recomendación específica obre el crecimiento del gasto «e implica un deterioro de la situación fiscal a medio plazo de la comunidad autónoma». El 11 % de crecimiento del gasto que calcula la AIReF está muy por encima del 2,6 % que marca la ley de estabilidad presupuestaria para este año.