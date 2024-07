Salut rebaja un mes la espera media para una operación quirúrgica en 2024

Un total de 1.879 personas, el 14,3 % de la lista actual, llevan más de medio año esperando una intervención. Con ellos es la deuda más grande pues, aunque no se trate de operaciones urgentes si se han recomendado y no es plato de buen gusto estar en una lista con este nivel de abandono. Si bien también se ha reducido, no es de recibo llegar a esta demora.