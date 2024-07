Nunca se ha movido ni un ápice de su discurso. Gabriel Le Senne se mantiene fiel a su cargo como presidente del Parlament Balear a pesar de tener todo en contra; incluso tras un «lo doy por hecho» de la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, que ha recogido este viernes el órdago lanzado por Santiago Abascal. «La decisión de Abascal implica también renunciar a la presidencia del Parlament. Nadie entendería lo contrario», ha dicho Prohens en la rueda de prensa extraordinaria ofrecida en el Consolat de Mar.

Poco después de estas declaraciones, en las que la presidenta explicaba que «al no haber miembros de Vox en el gobierno autonómico, el único cargo parlamentario era el de Le Senne y por tanto «la contraprestación para llegar a un acuerdo»; Gabriel Le Senne volvía a reafirmarse en su «No tengo pensado dimitir», algo que ha repetido en decenas de ocasiones desde que se produjo el polémico episodio de las fotografías de les 'Roges del Molinar'; hecho que además está denunciado y a la espera de ratificación durante el mes de julio.

El enroque de Le Senne se ha producido en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, en la propia institución que el diputado de Vox no pretende abandonar, el Parlament de les Illes Balears. Un pulso a la propia Marga Prohens, quizá no intencionado, pero coincidiendo con el momento en que la presidenta explicaba que «ya no tengo ningún compromiso con Vox ni con los 110 puntos del acuerdo de investidura, el gobierno seguirá en base a nuestro programa».

Le Senne, que se reafirma en su posición al frente de la segunda institución balear, ha declarado que no tiene «previsto» dimitir en un momento en el que según decía la presidenta Prohens «ni él, ni la dirección regional, ni la dirección nacional de Vox se ha puesto en contacto conmigo. Le Senne deberá ser consecuente con lo que dijo Abascal cuando ordenó o impuso a todos que abandonaran los gobiernos autonómicos, aquí el único cargo era la presidencia del Parlament», ha explicado.

Así lo ha publicado la propia Prohens en su cuenta de X:

La decisió de Vox de rompre tots els acords implica també la seva renúncia a la presidència del Parlament de les Illes Balears.#CentratsEnElQueImporta pic.twitter.com/k1RAKXg3IK — Marga Prohens (@MargaProhens) July 12, 2024

Le Senne, por su parte, no ha realizado ninguna publicación personal en redes sociales pero sí ha apoyado todos los mensajes publicados por la dirección nacional de la formación de ultraderecha. Este fue su último post personal, hace dos días, momento en el que volvía a repetir a los medios que no contemplaba la dimisión:

Lo puedo repetir donde haga falta y tantas veces como sea necesario: no odio a nadie y mucho menos a ninguna víctima.



Sólo he intentado cumplir con mi deber y velar por la neutralidad de la Mesa y el @ParlamentIB. https://t.co/Mb2dKWHPNc — Gabriel Le Senne (@glesenne) July 10, 2024

Aún dando por hecho esa dimisión, que de momento no va a llegar, Prohens ha evitado hablar de cualquier otro escenario que no fuera una dimisión decidida y anunciada por el propio Gabriel Le Senne y no alineándose con el bloque de las izquierdas y el escrito de remoción que está sobre la mesa, una iniciativa que necesita forzosamente los votos del PP -no bastaría una abstención- para que salga adelante.

Este viernes Le Senne no ha querido realizar más declaraciones. La oposición pedía convocar un pleno extraordinario este verano para votar la solicitud sin esperar al periodo ordinario de septiembre, por ello, la Junta de Portavoces del próximo miércoles será clave para dar ese paso y dilucidar si, a pesar del enroque de Le Senne en el que todavía es su Parlament, hay votos suficientes como para echarle tras un punto de inflexión que rompe con el hasta ahora pacto de gobierno de PP y Vox.