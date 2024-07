Vox rompe sus pactos con el PP en Baleares en el Govern, donde da apoyo externo a Marga Prohens como presidenta, a la espera de saber qué pasará en el Consell, donde el partido de extrema derecha gobierna con el presidente Llorenç Galmés. Fuentes de la formación aseguran que la ruptura no afecta al Consell de Mallorca. El partido de Santiago Abascal sale de todos los gobiernos autonómicos, según ha anunciado este jueves el propio presidente tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y abre una grave crisis institucional en las Islas.

Prohens queda en minoría como respuesta a la decisión de Feijóo de obligar a Prohens ha aceptado acoger en las Islas a 10 menores inmigrantes, esta decisión le pasará factura y no mantendrá el respaldo de sus socios para cumplir el programa conjunto de 110 puntos que aprobaron a comienzos de la legislatura. La situación de Vox en Baleares no es comparable a la de otras comunidades autónomas, como Aragón, Valencia, Murcia, Extremadura y Castilla y León, donde Vox forma parte de los gobiernos autonómicos, pero la decisión de Abascal ha sido la misma en todos los casos.

🔴 #URGENTE



VOX cumple y pasa a la oposición ante los gobiernos que fomentan la inmigración ilegal.



Declaración completa de @Santi_ABASCAL ⬇ pic.twitter.com/MI9fQGPRAv — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 11, 2024

La presidenta del Govern había asegurado que confiaba en que Vox no le retiraría su apoyo. «No entendería que aquí se rompiera ningún acuerdo», dijo en un acto por la mañana. «Nosotros no estamos incumpliendo el programa de gobernabilidad que tenemos con Vox», añadió. Prohens defendió que el PP está cumpliendo por ahora todos los acuerdos que figuran en el pacto con Vox, en el que no hay referencias a los menores migrantes.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobernaban en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de los de Abascal por un acuerdo de investidura, acogería diez. En el PP creen que romper los pactos por acoger «entre 10 y 30 menores» suena a «excusa».