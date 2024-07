Este verano se va a realizar una campaña exhaustiva para que no haya competencia desleal y que todo el mundo cumpla con la reglamentación. Además, el capitán Francisco Córdoba indica que si en estas embarcaciones ilegal ocurriera algo, no las cubriría el seguro y la persona daminificada no tendría derecho a indemnización. El pasado año se registraron un total de 53 infracciones leves (problemas con los documentos) y 56 graves (los que atentan con a la seguridad).